Das sind die schönsten Schnorchel-Hotspots in Kroatien

Kristallklares Wasser, bunte Fischschwärme und faszinierende Höhlen: Kroatien zählt zu den besten Schnorchel-Destinationen Europas. Wir zeigen die schönsten Orte für unvergessliche Entdeckungen unter der Wasseroberfläche.

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Mit über 1.700 Kilometern Festlandsküste und mehr als 1.000 Inseln bietet Kroatien ideale Bedingungen zum Schnorcheln. Die Adria begeistert mit glasklarem Wasser, das an manchen Orten Sichtweiten von bis zu 50 Metern ermöglicht. Zwischen Seegraswiesen, Felsen und Höhlen tummeln sich Seesterne, Seepferdchen, Krabben, Tintenfische und zahlreiche Fischarten.

1. Zadar: Steilklippen und geheimnisvolle Höhlen

Altstadt von Zadar an der Adriaküste in Kroatien mit roten Dächern und blauem Meer. © Getty Images

Rund um Zadar finden Schnorchel-Fans zahlreiche geschützte Buchten mit ruhigem Wasser. Besonders beeindruckend ist der Naturpark Telašćica auf Dugi Otok. Hier fallen spektakuläre Steilklippen direkt ins Meer ab, während unter Wasser Felsformationen und eine artenreiche Tierwelt warten. Ein weiteres Highlight ist die Bucht Široka auf der Insel Premuda. Die sogenannte "Kathedrale", eine Höhle mit lichtdurchfluteten Felsspalten, zählt zu den schönsten Unterwasserplätzen der Region.

2. Insel Lastovo: Kroatiens Geheimtipp

Blick auf eine bewaldete Insel und ruhiges Meer bei Lastovo, Kroatien, im Sonnenlicht. © Getty Images

Wer unberührte Natur sucht, sollte Lastovo auf seine Reiseliste setzen. Die Insel war jahrzehntelang militärisches Sperrgebiet und blieb dadurch weitgehend vom Massentourismus verschont. Heute begeistert der Naturpark mit glasklarem Wasser, steilen Felswänden, bunten Gorgonien und zahlreichen Fischschwärmen. Auch Schnorchler:innen können in den flachen Bereichen die außergewöhnliche Artenvielfalt entdecken.

3. Insel Hvar: Ideal für Einsteiger

Hvar Kroatien © Getty Images/500px

Hvar gehört nicht nur zu den beliebtesten Urlaubsinseln Kroatiens, sondern bietet auch hervorragende Bedingungen zum Schnorcheln. In der Bucht Vela Grčka können bereits Anfänger:innen eine kleine Unterwasserhöhle erkunden. Rund um die vorgelagerten Pakleni-Inseln warten türkisfarbenes Wasser, felsige Buchten und eine abwechslungsreiche Unterwasserlandschaft.

4. Insel Brač: Höhlen und glasklares Wasser

Klares türkisblaues Meer mit kleinem Boot und Sandstrand bei Murvica auf der Insel Brac. © Getty Images

Vor der Küste von Brač erwartet Schnorchler:innen eine besonders vielfältige Unterwasserwelt. Zwischen Felsen und Seegras leben Seepferdchen, Tintenfische, Muscheln, Langusten und zahlreiche Fischarten. Ein beliebtes Ziel ist die Meeresgrotte von Lučice nahe Milna. Bereits in geringer Tiefe eröffnet sich eine faszinierende Höhle mit eindrucksvollen Lichtspielen.

5. Cavtat: Schnorcheln zwischen Geschichte und Natur

Klares türkisblaues Wasser und Felsen an der Adria bei Cavtat, Süd-Dalmatien, Kroatien. © Getty Images

Nur wenige Kilometer südlich von Dubrovnik liegt das malerische Küstenstädtchen Cavtat. Vor der Küste befindet sich eines der bekanntesten archäologischen Unterwassergebiete Kroatiens: ein riesiges Amphorenfeld aus der Antike. Dieses darf zwar nur mit speziellen Tauchgenehmigungen besucht werden, doch auch Schnorchler kommen auf ihre Kosten. Der Strand Kamen Mali auf der Halbinsel Rat bietet kristallklares Wasser und beste Sicht auf Felsen, Fische und die abwechslungsreiche Unterwasserwelt.

Ob spektakuläre Höhlen, versteckte Buchten oder glasklares Wasser: Kroatien bietet für Anfänger und erfahrene Schnorchler:innen gleichermaßen beeindruckende Reviere.