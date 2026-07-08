Quallen-Invasion an beliebtem Adria-Strand

Urlaubs-Alarm: An den Stränden von Rimini und dem benachbarten Riccione gibt es eine richtiggehende Quallen-Invasion.

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Zahlreiche Urlauber und Einheimische meldeten in den vergangenen Tagen eine auffällige Ansammlung der Meerestiere entlang der Adriaküste. Der Grund für die vielen Quallen liegt in den aktuellen Wetter- und Meeresbedingungen. Im Frühsommer erwärmt sich die südliche und mittlere Adria besonders stark. Die Quallen leben normalerweise weiter draußen auf dem Meer. Durch kräftige Scirocco-Winde wurden jedoch zahlreiche bereits verendete Tiere von den Strömungen an die Küste getragen und dort angeschwemmt.

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Ähnliche Ereignisse gab es bereits Ende April und Anfang Mai 2025 an der Riviera delle Palme in der italienischen Region Marken. Die Meeresbiologin Olga Annibale erklärte damals, dass es sich vermutlich um eine sogenannte Frühjahrsblüte ("Bloom") handelt. Dieses regelmäßig zwischen April und Juni auftretende Naturereignis wird durch mehrere günstige Faktoren ausgelöst: wärmeres Oberflächenwasser, reichlich Plankton als Nahrungsquelle sowie stabile Meeresströmungen.

Wer dennoch mit einer Qualle in Berührung kommt, verspürt meist sofort ein starkes Brennen und Schmerzen. Kurz darauf rötet sich die Haut, schwillt an und es können quaddelartige Hautreizungen entstehen.

Zur Behandlung empfehlen Experten ein Gel mit Aluminiumchlorid, das den Juckreiz lindert und die Ausbreitung der Giftstoffe hemmen kann. Das Präparat ist rezeptfrei in Apotheken erhältlich und eignet sich auch bei Insektenstichen. Ist ein solches Gel nicht verfügbar, kann eine kortisonhaltige Creme helfen, deren Wirkung allerdings erst nach etwa 20 bis 30 Minuten einsetzt.