Schinkels: "Das ist meine Elf der WM"

oe24-Kolumnist stellt sich das beste Team der Endrunde auf.

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Wie haben Sie die ersten vier WM-Wochen überstanden? Wie viele WM-Partien haben Sie tatsächlich gesehen? Dauermüde oder gar schonfußballmüde?

Die gute Nachricht: JETZT fängt die WM richtig an. Die Besten der Besten kämpfen um die Goldtrophäe. Dazu gibt‘s mein WM-Team.

Als gebürtiger Holländer und Offensiv-Prediger hab eine angriffsfreudige Mannschaft ausgestellt. Eine Mannschaft, die vielleicht nicht alles niederbügelt, dafür aber garantiert jedes Stadion füllt. In meine Auswahl schafft man es mit nicht ausschließlich mit Top-Leistungen, man muss auch das gewisse Etwas mitbringen.

TOR: Örjan Nyland (Norwegen)

Mit seinen Paraden zählt er zu den großen Entdeckungen dieser WM. Da werden auch die Freunde vom AMS ganz genau hinsehen: Nyland ist (noch) vereinslos.

ABWEHR: Illustre Viererkette

In meiner Viererkette darf er links nicht fehlen: Cucurella, der meistgehasste Spieler der WM. Als Innenverteidiger hätte ich den Franzosen Saleba und den 19-jährigen Cubarsi von Österreich-Bezwinger Spanien. Rechter Außenverteidiger: Dauerbrenner Hakimi, der nach der WM hoffentlich auch den Häfen umdribbelt.

MITTELFELD: Rodri als "Quarterback"

Zwischen der Abwehr-Viererkette und dem Star-Quintett vorne lasse ich Spaniens Spielmacher Rodri schalten und walten wie Quarterback-Legende Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs.

ANGRIFF: Offensivpower um 605 Millionen

Zum Mit-der-Zunge-Schnalzen: Die insgesamt 605 Millionen schweren Mbappé, Messi, Kane und Olise brechen jeden Torrekord - erst recht, wenn Halland voranrudert. Mit Frankreich-Superstar Dembélé hab ich noch einen Weltmeister & Champions-League-Sieger in der Hinterhand. Lamine Yamal hat mit seinen 18 Jahren noch Zeit zu lernen. Aber bei dem weiß man nie: Vielleicht geht ihm noch der Knopf auf – z. B. wenn sein kongenialer Flügelzangen-Partner Nico Williams doch noch fit wird.

TEAMCHEF: Solbakken als mein Assistent

Der norwegische Brasilien-Schreck Stale Solbakken ist auch nach fünf Spielen noch topmotiviert, er macht den frischesten Eindruck. Er weiß es, die Burschen Tag für Tag neu zu motivieren.

Frenkie's Traumteam der WM © Getty

ZEUGWARTE: Trump und Infantino

Damit diese beiden Selbstdarsteller keinen Unfug anrichten können, sind FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump bei mir nur fürs Gewand zuständig. Ich bin sicher, auch da schaffen sie es noch, für Aufregung zu sorgen.