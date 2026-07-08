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Schinkels: "Das ist meine Elf der WM"

FS
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Ein jubelnder Mann im Fußballtrikot steht vor einer Aufstellungsgrafik und einem WM-Pokal.
© oe24, Getty
oe24-Kolumnist stellt sich das beste Team der Endrunde auf.
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Wie haben Sie die ersten vier WM-Wochen überstanden? Wie viele WM-Partien haben Sie tatsächlich gesehen? Dauermüde oder gar schonfußballmüde?

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Die gute Nachricht: JETZT fängt die WM richtig an. Die Besten der Besten kämpfen um die Goldtrophäe. Dazu gibt‘s mein WM-Team.

Als gebürtiger Holländer und Offensiv-Prediger hab eine angriffsfreudige Mannschaft ausgestellt. Eine Mannschaft, die vielleicht nicht alles niederbügelt, dafür aber garantiert jedes Stadion füllt. In meine Auswahl schafft man es mit nicht ausschließlich mit Top-Leistungen, man muss auch das gewisse Etwas mitbringen.

TOR: Örjan Nyland (Norwegen)

Mit seinen Paraden zählt er zu den großen Entdeckungen dieser WM. Da werden auch die Freunde vom AMS ganz genau hinsehen: Nyland ist (noch) vereinslos.

ABWEHR: Illustre  Viererkette

In meiner Viererkette darf er links nicht fehlen: Cucurella, der meistgehasste Spieler der WM. Als Innenverteidiger hätte ich den Franzosen Saleba und den 19-jährigen Cubarsi von Österreich-Bezwinger Spanien. Rechter Außenverteidiger: Dauerbrenner Hakimi, der nach der WM hoffentlich auch den Häfen umdribbelt.

MITTELFELD: Rodri als "Quarterback"

Zwischen der Abwehr-Viererkette und dem Star-Quintett vorne lasse ich Spaniens Spielmacher Rodri schalten und walten wie Quarterback-Legende Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs.

ANGRIFF: Offensivpower um 605 Millionen

Zum Mit-der-Zunge-Schnalzen: Die insgesamt 605 Millionen schweren Mbappé, Messi, Kane und Olise brechen jeden Torrekord - erst recht, wenn Halland voranrudert. Mit Frankreich-Superstar Dembélé hab ich noch einen Weltmeister & Champions-League-Sieger in der Hinterhand. Lamine Yamal hat mit seinen 18 Jahren noch Zeit zu lernen. Aber bei dem weiß man nie: Vielleicht geht ihm noch der Knopf auf – z. B. wenn sein kongenialer Flügelzangen-Partner Nico Williams doch noch fit wird.

TEAMCHEF: Solbakken als mein Assistent

Der norwegische Brasilien-Schreck Stale Solbakken ist auch nach fünf Spielen noch topmotiviert, er macht den frischesten Eindruck. Er weiß es, die Burschen Tag für Tag neu zu motivieren.

Grafik einer Fußballaufstellung mit Spielernamen, Nationalitäten und ihren Positionen auf dem Spielfeld.
Frenkie's Traumteam der WM © Getty

ZEUGWARTE: Trump und Infantino

Damit diese beiden Selbstdarsteller keinen Unfug anrichten können, sind FIFA-Boss Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump bei mir nur fürs Gewand zuständig. Ich bin sicher, auch da schaffen sie es noch, für Aufregung zu sorgen.

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