Trauriger Messi-Rekord: Mählich lacht ihn aus

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat sich im WM-Achtelfinale einen unrühmlichen Rekord gesichert. Das nutzte ORF-Experte für einen unangebrachten Scherz.

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Lionel Messi zählt ohne Zweifel zu den besten Fußballern, den die Welt je gesehen hat. Der Argentinier hat alle Titel geholt, die man gewinnen kann. Bei der WM in den USA möchte der 39-Jährige bei seinem wohl letzten großen Turnier noch den Titel verteidigen.

"La Pulga" ist mittlerweile der Spieler mit den meisten Siegen bei Endrunden und liegt zumindest vorerst noch mit den meisten Toren einen Treffer vor Frankreichs Kylian Mbappé.

Doch beim Achtelfinal-Hit gegen Ägypten schrieb sich Messi mit einem Rekord in die Geschichtsbücher ein, den er lieber nicht für sich beanspruchen würde. Er verschoss, nachdem die Albiceleste mit 1:0 in Rückstand war, einen Elfmeter.

Zweiter verschossener Elfmeter

Nachdem er auch schon im Gruppenspiel gegen Österreich vom Punkt scheiterte, ist er nun der einzige Spieler, der zwei Elfmeter in der regulären Spielzeit verschoss.

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

ORF-Experte Roman Mählich, der erst vor wenigen Tagen sehr fragwürdig mit seinen Qualitäten als Elfer-Schütze prahlte, nahm dies zum Anlass, auch gleich einen eher schwachen Witz auf Messis Kosten abzufeuern.

"Richtig schwach. Völlig überbewertet", beurteilte der zweimalige österreichische Meister die Karriere des achtfachen Weltfußballers nicht ganz ernst gemeint.