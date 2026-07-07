Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Nach Nagelsmann-Aus

DFB trifft brisante Zukunfts-Entscheidung

OR
von
Drei Männer im Anzug unterhalten sich auf einer Veranstaltung.
© Getty Images
Nach dem Aus von Julian Nagelsmann kommen immer mehr Details zur Zukunft des DFB ans Tageslicht.&nbsp;
OE24 auf Google bevorzugen

Nach dem Schock-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Paraguay durchleben die Verantwortlichen turbulente Tage. Neben der Trainer-Suche, mit Top-Favorit Jürgen Klopp, muss der Grundstein für eine erfolgreichere Zukunft gelegt werden.

Auch interessant

Berger Confiserie regelt Generationenwechsel

Sandy Meyer-Wölden spricht offen über Phobie

Bestimmt DIESER Tag wirklich den restlichen Sommer?

Zuvor wurde bereits bekannt, dass nur DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke diese Woche nach New York reisen, um die Vertragsverhandlungen mit Klopp zu finalisieren.

German head coach Jurgen Klopp reacts during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
© APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Völler-Entscheidung gefallen

Von Sportdirektor Rudi Völler war dabei nie die Rede. Der 66-Jährige galt als Unterstützer von Nagelsmann und zweifelte seine Zukunft an. Die Rückendeckung der Verbandsspitze dürfte er dennoch haben. Dennoch stand die Frage im Raum, ob das Duo Völler/Klopp überhaupt funktionieren könnte.

Nun dürfte die Entscheidung gefallen sein, wie mehrere deutsche Medien berichten. Demnach soll es ein Gespräch zwischen dem Sportdirektor und dem Wunsch-Trainer gegeben haben.

Dabei soll die zukünftige Rollenverteilung besprochen worden sein. Die Folge: Völler bleibt und hat das gegenüber der "BILD" auch schon offiziell bestätigt. Damit ist die erste wichtige Zukunfts-Frage im DFB geklärt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump wusste nicht, was eine rote Karte ist

Ronaldo wird auch noch mit 60 für Spektakel sorgen

WM-Schock um Erling Haaland (25)

Trump-Hilfe nutzlos: Belgien wirft USA raus

Belgien-Stars verhöhnen Trump

Rücktritt-Knall nach bitterem Ronaldo-Aus

Wer muss denn jetzt heimrudern?

DFB trifft brisante Zukunfts-Entscheidung

Ronaldo: Trotz-Abschied von der WM

Nach WM-Eklat: Jetzt spricht Flo Balogun