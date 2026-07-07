Nach Nagelsmann-Aus
DFB trifft brisante Zukunfts-Entscheidung
Nach dem Schock-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Paraguay durchleben die Verantwortlichen turbulente Tage. Neben der Trainer-Suche, mit Top-Favorit Jürgen Klopp, muss der Grundstein für eine erfolgreichere Zukunft gelegt werden.
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Zuvor wurde bereits bekannt, dass nur DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke diese Woche nach New York reisen, um die Vertragsverhandlungen mit Klopp zu finalisieren.
Völler-Entscheidung gefallen
Von Sportdirektor Rudi Völler war dabei nie die Rede. Der 66-Jährige galt als Unterstützer von Nagelsmann und zweifelte seine Zukunft an. Die Rückendeckung der Verbandsspitze dürfte er dennoch haben. Dennoch stand die Frage im Raum, ob das Duo Völler/Klopp überhaupt funktionieren könnte.
Nun dürfte die Entscheidung gefallen sein, wie mehrere deutsche Medien berichten. Demnach soll es ein Gespräch zwischen dem Sportdirektor und dem Wunsch-Trainer gegeben haben.
Dabei soll die zukünftige Rollenverteilung besprochen worden sein. Die Folge: Völler bleibt und hat das gegenüber der "BILD" auch schon offiziell bestätigt. Damit ist die erste wichtige Zukunfts-Frage im DFB geklärt.
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