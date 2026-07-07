WM-Schock um Erling Haaland (25)

Norwegens Nationalmannschaft steht bei der WM erstmals in der Geschichte des Landes im Viertelfinale. Doch jetzt droht dem Team rund um Superstar Erling Haaland ein empfindlicher Rückschlag.

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Norwegen schrieb mit dem Sensationssieg gegen Brasilien Geschichte. Erstmals stehen die Wikinger in einem WM-Viertelfinale, wo es nun am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Miami auf England.

Doch ausgerechnet vor dem größten Spiel der Skandinavier schrillen im Teamcamp bei den WM-Helden um Erling Haaland die Alarmglocken. Zwar ist kein Spieler gesperrt, dennoch steht hinter mehreren Spielern ein Fragezeichen.

Video zum Thema Highlights: Brasilien vs. Norwegen © ORF

Denn ausgerechnet vor dem großen Showdown plagen die Mannschaft von Teamchef Stale Solbacken gesundheitliche Probleme. Einige Spieler sind erkrankt oder zeigen starke Ermüdungserscheinungen, wodurch die Vorbereitung auf den Showdown massiv beeinträchtigt ist.

Grund für Haaland-Schonung?

Auch das könnte ein Grund sein, warum Super-Knipser Erling Haaland beim letzten Gruppenspiel gegen Frankreich geschont wurde. Umso beeindruckender trat der ManCity-Star gegen Brasilien auf und schoss sein Team eine Runde weiter.

Zu den gesundheitlichen Problemen innerhalb der Mannschaft kommen mittlerweile auch die Auswirkungen der Reisestrapazen. Das Quartier befindet sich in North Carolina, von dort aus musste man nach Boston, New Jersey, Dallas und nun auch nach Miami reisen, was für die Kicker eine weitere Herausforderung darstellt.