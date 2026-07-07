TikTok-Hype: "Baby"-Haaland rockt als Rapper

Norwegen-Superstar Erling Haaland ist nicht nur bei der Fußball-WM eine große Nummer. Der Superstürmer entzückt auch Social Media und ist gerade bei Instagram und TikTok nicht wegzudenken.

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Haaland ballerte Norwegen mit zwei herrlichen Treffern gegen Brasilien ins WM-Viertelfinale gegen England.

Der ehemalige Salzburg- und Dortmund-Stürmer ist längst ein Social-Media-Superstar. Während der Manchester-City-Knipser auf dem Platz eiskalt ist, sorgen gerade ein paar Clips aus seiner Vergangenheit für mächtig Traffic auf Social Media.

Neben dem allseits bekannten "Ruder"–Jubel sorgen diverse Clips aus seiner unmittelbaren und längeren Vergangenheit für Lacher.

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"Haaland! Haaland! He's a Blue just like his Dad", der Gesang ist ein absoluter Ohrwurm - ins Leben gerufen von den ManCity-Fans, als der Norweger von Dortmund nach England gewechselt ist.

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Dazu gibt es noch den "Haaland-Walk" - hübsche, blonde Mädchen imitieren den bulligen Stürmer - auch immer wieder ein Hingucker!

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Das absolute Highlight haben aber unbekannte Streamer auf TikTok ausgegraben: Ein 15-jähriger Haaland und seine Freunde haben ein Rap- oder Musikvideo gedreht! Immer wieder kommen die Kommentare: "Schade, dass Erling Fußballer geworden ist!"