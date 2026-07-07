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TikTok-Hype: "Baby"-Haaland rockt als Rapper

Norwegen-Superstar Erling Haaland ist nicht nur bei der Fußball-WM eine große Nummer. Der Superstürmer entzückt auch Social Media und ist gerade bei Instagram und TikTok nicht wegzudenken.
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Haaland ballerte Norwegen mit zwei herrlichen Treffern gegen Brasilien ins WM-Viertelfinale gegen England.

Der ehemalige Salzburg- und Dortmund-Stürmer ist längst ein Social-Media-Superstar. Während der Manchester-City-Knipser auf dem Platz eiskalt ist, sorgen gerade ein paar Clips aus seiner Vergangenheit für mächtig Traffic auf Social Media.

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Neben dem allseits bekannten "Ruder"–Jubel sorgen diverse Clips aus seiner unmittelbaren und längeren Vergangenheit für Lacher.

"Haaland! Haaland! He's a Blue just like his Dad", der Gesang ist ein absoluter Ohrwurm - ins Leben gerufen von den ManCity-Fans, als der Norweger von Dortmund nach England gewechselt ist.

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Dazu gibt es noch den "Haaland-Walk" - hübsche, blonde Mädchen imitieren den bulligen Stürmer - auch immer wieder ein Hingucker!

Das absolute Highlight haben aber unbekannte Streamer auf TikTok ausgegraben: Ein 15-jähriger Haaland und seine Freunde haben ein Rap- oder Musikvideo gedreht! Immer wieder kommen die Kommentare: "Schade, dass Erling Fußballer geworden ist!"

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