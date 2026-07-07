Irre Kehrtwende: Ronaldo will nicht aufhören

Nach dem bitteren WM-Aus von Portugal gegen Spanien hat sich Superstar Cristiano Ronaldo erstmals zu Wort gemeldet. Der 41-Jährige zeigt sich enttäuscht, lässt seine Zukunft aber völlig offen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der portugiesische Ausnahmefußballer Cristiano Ronaldo stand nach dem Abpfiff sichtlich gezeichnet in der Mixed-Zone, zeigte sich aber trotz der verpassten Chance auf den Pokal kämpferisch und gelassen. "Ich werde morgen in derselben Stimmung wie heute aufwachen. Mit gutem Gewissen, weil ich immer mein Bestes gebe", erklärte Ronaldo nach dem Spiel sichtlich gefasst. Der Routinier sieht trotz des Scheidens absolut keinen Grund, seine bisherigen Meilensteine und historischen Leistungen für sein Heimatland Portugal infrage zu stellen.

Stolz auf drei Titel

Der 41-Jährige verweist stattdessen direkt auf die historischen Triumphe, die er mit der Nationalmannschaft in der Vergangenheit feiern durfte. "Ich habe mit Portugal drei Titel gewonnen. Vor Cristiano hat Portugal keinen einzigen Titel gewonnen", stellte Ronaldo selbstbewusst klar. Besonders ein ganz bestimmter Erfolg hat für den Weltstar bis heute einen unbezahlbaren und außergewöhnlichen Stellenwert im Herzen.

EM-Sieg wie WM-Titel

"Den größten Titel habe ich 2016 mit der EM gewonnen. Für mich ist dieser Titel so viel wert wie der Weltmeistertitel", betonte der Portugiese im Interview. Trotz der großen Enttäuschung über das aktuelle WM-Aus versucht der gealterte Superstar den Blick nach vorne zu richten. Für ihn steht fest, dass das Leben auch nach dieser sportlichen Niederlage ganz normal weitergeht: "Morgen ist ein neuer Tag und dann geht das Leben weiter."

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Keine voreiligen Entscheidungen

Ob seine beeindruckende Karriere im Nationalteam nun vorbei ist, lässt CR7 nach dem tränenreichen WM-Aus zunächst im Raum stehen. Der Angreifer betonte, dass er nun erst einmal die nötige Zeit braucht, um in Ruhe über alles nachzudenken. Ein überstürztes Ende wird es jedenfalls nicht geben. "Ich werde keine voreiligen Entscheidungen treffen", stellte Ronaldo abschließend klar.