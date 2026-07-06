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0:1 gegen Spanien

Tränen-Aus! WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Das war's! Der WM-Traum von Cristiano Ronaldo ist in der Nachspielzeit gegen Spanien geplatzt.
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Schon im Vorfeld verkündete CR7, dass die WM in Amerika seine letzte Weltmeisterschaft sein wird.

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Im Achtelfinale gegen Spanien war es lange ein Duell auf Augenhöhe, ein schnell abgespielter Freistoß der "jungen Wilden" aus Spanien überrumpelte die Portugiesen aber in der Nachspielzeit.

Der späte Treffer buchte nicht nur das Viertelfinal-Ticket für Spanien sondern besiegelte auch das WM-Aus für Superstar Ronaldo.

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Mit dem Abpfiff in Dallas war auch klar: Das war der letzte WM-Auftritt von CR7 überhaupt.

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