0:1 gegen Spanien
Tränen-Aus! WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende
Schon im Vorfeld verkündete CR7, dass die WM in Amerika seine letzte Weltmeisterschaft sein wird.
Auch interessant
Im Achtelfinale gegen Spanien war es lange ein Duell auf Augenhöhe, ein schnell abgespielter Freistoß der "jungen Wilden" aus Spanien überrumpelte die Portugiesen aber in der Nachspielzeit.
Der späte Treffer buchte nicht nur das Viertelfinal-Ticket für Spanien sondern besiegelte auch das WM-Aus für Superstar Ronaldo.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Mit dem Abpfiff in Dallas war auch klar: Das war der letzte WM-Auftritt von CR7 überhaupt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden