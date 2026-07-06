Lothar Matthäus mit heftigen Vorwürfen gegen FIFA-Boss Infantino

Die "Causa Balogun" erhitzt weiter die Gemüter. Jetzt teilt Fußball-Ikone Lothar Matthäus gegen die Entscheidungsträger aus.

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Es ist der größte Skandal, den der Fußball je gesehen hat. Das Tor von Wembley oder die Hand Gottes sorgten schon für Wirbel, waren allerdings sehr fragwürdige Tatsachen-Entscheidungen. Doch was in den letzten Stunden bei der WM-Endrunde in den USA geschehen ist, gab es in dieser Form noch nie.

US-Präsident Donald Trump intervenierte bei FIFA-Boss Gianni Infantino wegen der Sperre von US-Stürmer Foralin Balogun. Der Fußball-Weltverband knickte bei dem mächtigen Politiker ein und erteilt dem Knipser des Gastgeberlandes die Spielerlaubnis im Achtelfinale gegen Belgien in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 2 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

© EPA

Der belgische Fußballverband kündigte bereits an, dass man für den Fall, dass Balogun tatsächlich aufläuft, rechtliche Schritte einleiten wird. Doch auch alle Experten weltweit sind sich einig, dieses Vorgehen ist ein beispielloser Skandal. "Es kotzt mich an, dass sowas möglich ist. Da geht es nicht mehr um Fußball, es geht um Manipulation. Das sind nicht die Werte, die ich gelernt habe. Es gibt im Fußball klare Regeln und an die haben sich alle zu halten", wütet die deutsche Ikone Lothar Matthäus im Gespräch mit der BILD.

"Wie soll man das einem Kind erklären?"

Doch der ehemalige Rapid-Trainer kommt dann erst richtig in Fahrt. "Wie soll man das einem Kind erklären? Wenn sich die Berichte bewahrheiten, hat die FIFA ihre eigenen Regeln gebrochen und zugelassen, dass ihre Autonomie untergraben wird. Wenn Einfluss von politischer Seite möglich ist, kannst du den Fußball, den Sport, in die Tonne treten", so der 65-Jährige weiter.

Aus Matthäus spricht in der Wutrede vor allem die Enttäuschung. Wie sehr ihn das Vorgehen schockiert, macht er deutlich: "Ich kann mir gut vorstellen, dass sich immer mehr Menschen abwenden. Ein Verband wie die FIFA sollte so stark sein, dass er solchen Versuchen der Einflussnahme standhält. So macht sie sich endgültig unglaubwürdig. Das ist dann nicht mehr mein Fußball, den ich 60 Jahre geliebt habe. Ich werde das Spiel USA gegen Belgien nicht schauen. Balogun hat 0,0 das Recht zu spielen. Wäre er ein Held, würde er von sich aus verzichten."