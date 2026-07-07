Trainer-Knall: Nagelsmann (38) winkt neuer Top-Job

Julian Nagelsmann ist vor nicht einmal einer Woche als DFB-Bundestrainer zurückgetreten (worden), schon wird er für einen neuen Spitzenjob gehandelt.

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Julian Nagelsmann ist seit dem peinlichen WM-Aus nicht mehr Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Der 38-jährige Coach wird ziemlich sicher von Jürgen Klopp ersetzt.

Doch um seine Zukunft dürfte sich der Deutsche keine allzu großen Sorgen machen. Denn schon lange vor der WM wurde er mit mehreren Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Von Chelsea über Liverpool bis Real Madrid wurde er stets als möglicher neuer Cheftrainer gehandelt.

All die genannten Vereine haben allerdings mittlerweile andere Lösungen gefunden, und dennoch könnte Nagelsmann schon früher als erwartet sein Comeback auf einer Trainerbank feiern.

Auf Liste von Gazzetta

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, zählt er im aktuellen Trainer-Ringelspiel zu den heißesten Aktien am Trainermarkt, das durch seine Verpflichtung noch einmal richtig Fahrt aufnehmen kann.

Denn während der AC Milan sich für Ruben Amorim entschieden hat und Massimiliano Allegri den SSC Napoli übernimmt, gibt es einige Übungsleiter, die alles andere als sicher im Sattel sitzen.

Hierfür hat das renommierte italienische Blatt eine Liste der begehrtesten Trainerkandidaten erstellt, angeführt von Nagelsmann. Ihm folgen Raffaele Palladino, Antonio Conte, Stefano Pioli, Sergio Conceicao, Thiago Motta, Patrick Vieira und Alberto Gilardino.

Zwei Möglichkeiten für Nagelsmann

Konkret geht es um zwei mögliche Posten. Einerseits ist Luciano Spalletti bei Juventus Turin nicht unumstritten, andererseits sucht Italien weiter nach einem noch wichtigeren Trainer.

Der Teamchefposten ist nach dem Verpassen der WM-Qualifikation immer noch vakant. Die stolze Fußball-Nation steckt tief in der Krise und braucht einen kompletten Neustart. Pep Guardiola galt hier ebenfalls als Kandidat, wurde aber von der Zeitung nicht einmal mehr genannt, weil der Spanier plötzlich in den Niederlanden ein Thema sein soll.

Von einem konkreten Angebot ist man in Italien noch weit entfernt. Allerdings dürfte der 38-jährige Trainer schon bald wieder Anrufe erwarten und sich die Angebote auch anhören können.