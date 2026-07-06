Deutschland lockt Klopp mit Luxus-Gehalt

Der DFB greift für Wunschtrainer Jürgen Klopp tief in die Tasche. Der ehemalige Liverpool-Coach soll dem Verband bereits zugesagt haben – nun geht es in New York um die letzten Millionen-Details.

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Für den Posten als Nachfolger von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft soll Jürgen Klopp dem DFB bereits zugesagt haben. Das berichtet Transferinsider Fabrizio Romano über den 59-Jährigen. Damit das offene Geheimnis bald offiziell wird, muss der Verband allerdings finanziell an seine Grenzen gehen. Die DFB-Spitze rund um Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke fliegt für die entscheidenden Gespräche direkt nach New York City. Vor Ort warten bereits der Erfolgscoach und sein Berater Marc Kosicke auf die Verhandlungsrunde, die über das gesamte Wochenende andauern soll.

Millionenpoker um den Erfolgstrainer

Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Absolut Fussball" und "Sports Illustrated" winkt dem Trainer ein stattliches Gehalt von bis zu zehn Millionen Euro. Dieser finanzielle Kraftakt des Verbandes sorgt dafür, dass der Coach im Vergleich zu seiner aktuellen Rolle keine Abstriche machen muss. Derzeit steht er beim österreichischen Konzern Red Bull als Head of Global Soccer unter Vertrag. Nach Informationen von "Sky" bewegt sich sein dortiges Einkommen in genau diesen ähnlichen Sphären.

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Knackpunkt bei den Werbeverträgen

Neben den reinen Gehaltsfragen steht in den Vereinigten Staaten noch ein weiterer wichtiger Verhandlungspunkt auf der Agenda. Es muss eine Lösung bezüglich der privaten Sponsorenverträge des Trainers gefunden werden. Inwieweit der DFB hier zu Zugeständnissen bereit ist, gilt derzeit noch als völlig unklar. Eine Einigung im Big Apple würde den Weg für die absolute Wunschlösung des deutschen Verbandes endgültig freimachen.