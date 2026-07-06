1:0 - Spaniens Gnadenstoß beendet Ronaldos Karriere

Das iberische Achtelfinale wurde zum Fußballkrimi. Am Ende setzte sich ÖFB-Bezwinger Spanien dank eines Merino-Treffers in der Nachspielzeit durch und beendet damit die Nationalteam-Karriere von Portugals Ikone Cristiano Ronaldo.

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Mit einem späten Tor in der Nachspielzeit schoss "Joker" Mikel Merino Spanien im Achtelfinal-Kracher gegen Portugal ins Viertelfinale und schickte Gigant Ronaldo (41) zugleich in WM-Pension. Nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg treffen die Spanier im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Belgien – USA.

Was für ein Kracher vor über 80.000 Fans im Dallas Stadium! Der regierende Europameister Spanien beginnt gegen den Kontinental-Titelträger von 2016 wie erwartet aggressiv und hat gleich eine Megachance: Oyarzabal, zweifacher Torschütze beim 3:0 gegen Österreich, taucht nach Olmo-Traumpass allein vorm Tor von Portugal-Tor auf – und schießt daneben (8.). Vier Minuten später prüft Ronaldo den bei dieser WM noch unbezwungenen Spanien-Schlussmann Simon (12.). Dann kommt Spanien mit einer Doppelchance, doch Supertalent Lamine Yamal und Baena versemmeln (16.).

Nach der ersten Trinkpause sind die Spanier klar besser, bei der Megachance durch Olmo, doch Costa hält die Null (31.). Auf der anderen Seite zaubern Ronaldo (Rückzieher) und Portugal-Goalie Costa mit einem Double-Safe.Mega-Glück für La Roja kurz vor der Pause: Eckball Portugal, Mendes zieht ab, und Porro lenkt den Ball mit dem Kopf an die eigene Latte.

Yamal-Gegenspieler Mendes verletzt sich

Schock für die Portugiesen zehn Minuten nach Wiederbeginn: Yamal-Gegenspieler Nuno Mendes muss verletzt raus. Kurz später schießt Olmo knapp übers Tor. Dann probiert‘s Baena – Costa pariert (65.). Yamal prüft den Portugal-Tormann per Direkt-Freistoß (73.) – das wär‘s gewesen! Beim Konter nagelt Fernandes ans Außennetz.

Spanien gegen Portugal 1 / 12 © EPA © APA/AFP/THOMAS COEX © EPA

Goldtor nach Freistoß - CR7 geschockt

Als sich alles schon auf eine Verlängerung einstellte, traf der in der 85. Minute eingewechselte Merino. Kurz abgespielter Freistoß, Goldtor zum 1:0 (90.+1). Ronaldo schüttelt fassungslos den Kopf.

Zuletzt waren die Portugiesen so was wie ein Angstgegner für die großen Nachbarn. Im Vorjahr hatten sie der Truppe von Trainerlegende Luis de la Fuente den Nations-League-Titel im Elfmeterschießen weggeschnappt. Das zuvor letzte WM-Duell 2018 hatte 3:3 geendet, wobei Ronaldo alle drei Portugal-Tore erzielt hatte. Diesmal ging es sich nicht aus. Spanien bleibt weiter ohne Gegentor!