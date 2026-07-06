Toni Polster
Argentinien (zu) abhängig von Messi
Ich würde das so nicht unterschreiben, immerhin haben mit Mbappé, Kane, Haaland, Ronaldo usw. bislang alle Superstars groß aufgegeigt! Wer sich schlussendlich diese Krone holen darf, hängt natürlich davon ab, wer sich als Weltmeister kürt.
Mein Tipp ist ja weiterhin Spanien, also bleibt auch Lamine Yamal weiter ein Kandidat. Um unser Team ist er ja schon herumgewirbelt, auch wenn es für ein Tor dann nicht gereicht hat.
Salah muss noch gefürchtet werden
Apropos Krone: Es geht ja auch noch um den besten Torschützen im Turnier. Hier glaube ich aber nicht an den kleinen Argentinier, sondern setze meine Karte auf Frankreichs Torversicherung Mbappé. Mit dem Kampf gegen Salah hat Messi noch ein Spiel mehr im Köcher.
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Ägyptens Held sollten sie aber nicht unterschätzen, er hat immer noch viel Fußball in den Beinen und sollte gefürchtet werden. Das Achtelfinal-Duell wird kein Spaziergang.
Die große Abhängigkeit der Gauchos von ihrem Talisman birgt eine Gefahr.
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