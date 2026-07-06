Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Toni Polster

Argentinien (zu) abhängig von Messi

Toni Polster
von
Argentiniens Lionel Messi
© getty
Ist Lionel Messi bislang der beste Spieler bei dieser WM?
OE24 auf Google bevorzugen

Ich würde das so nicht unterschreiben, immerhin haben mit Mbappé, Kane, Haaland, Ronaldo usw. bislang alle Superstars groß aufgegeigt! Wer sich schlussendlich diese Krone holen darf, hängt natürlich davon ab, wer sich als Weltmeister kürt.

Mein Tipp ist ja weiterhin Spanien, also bleibt auch Lamine Yamal weiter ein Kandidat. Um unser Team ist er ja schon herumgewirbelt, auch wenn es für ein Tor dann nicht gereicht hat.

Salah muss noch gefürchtet werden

Apropos Krone: Es geht ja auch noch um den besten Torschützen im Turnier. Hier glaube ich aber nicht an den kleinen Argentinier, sondern setze meine Karte auf Frankreichs Torversicherung Mbappé. Mit dem Kampf gegen Salah hat Messi noch ein Spiel mehr im Köcher.

Auch interessant

Trump kündigt kugel- und drohnensicheren Ballsaal an

Alpinisten verbrachten Nacht im Notbiwak am Glockner

Tödlicher Motorradunfall in der Südsteiermark

Ägyptens Held sollten sie aber nicht unterschätzen, er hat immer noch viel Fußball in den Beinen und sollte gefürchtet werden. Das Achtelfinal-Duell wird kein Spaziergang.

Die große Abhängigkeit der Gauchos von ihrem Talisman birgt eine Gefahr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jetzt spricht FIFA-Boss Infantino zur "Causa Balogun"

Lothar Matthäus mit heftigen Vorwürfen gegen FIFA-Boss Infantino

FIFA-Aufstand gegen Infantino

Argentinien (zu) abhängig von Messi

1:0 - Spaniens Gnadenstoß beendet Ronaldos Karriere

Tränen-Aus! WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende

"Causa Balogun": Jetzt will auch England Rot-Freispruch

Paraguay-Senatorin mit Rassismus-Eklat gegen Mbappé

Deutschland lockt Klopp mit Luxus-Gehalt

Wegen Balogun: USA droht WM-Ausschluss