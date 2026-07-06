Tödlicher Motorradunfall in der Südsteiermark

Der Schweizer Augenheilkonzern Alcon geht eine Entwicklungskooperation mit dem US-Unternehmen RxSight ein.

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Ein 83-jähriger Biker aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 14.30 Uhr aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian zu Sturz gekommen, teilte die Polizei mit.

Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.