Wegen Kantholz
Tödlicher Motorradunfall in der Südsteiermark
Ein 83-jähriger Biker aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 14.30 Uhr aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian zu Sturz gekommen, teilte die Polizei mit.
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Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.
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