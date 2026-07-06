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Wegen Kantholz

Tödlicher Motorradunfall in der Südsteiermark

Rettung
© APA
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Ein 83-jähriger Biker aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen 14.30 Uhr aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian zu Sturz gekommen, teilte die Polizei mit.

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Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

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