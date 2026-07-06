Grund zur Freude
Elias ist da! 500. Geburt in Tullner Uniklinik
Am 30. Juni um 19.18 Uhr erblickte Elias das Licht der Welt und sorgte damit für große Freude bei den Eltern und seiner großen Schwester. Der kleine Niederösterreicher war bei seiner Geburt 47 Zentimeter groß und brachte 2.290 Gramm auf die Waage. Zum besonderen Anlass überreichte die Klinikleitung der Familie ein Willkommensgeschenk und gratulierte herzlich zum Nachwuchs.
"Jede Geburt ist ein einzigartiger Moment – für die Familie ebenso wie für unser Team. Es freut uns sehr, dass wir die Familie von Elias auf diesem besonderen Weg begleiten durften. Unser Anspruch ist es, werdenden Eltern in dieser wichtigen Lebensphase sowohl medizinische Sicherheit als auch eine persönliche und einfühlsame Betreuung zu bieten", erklärt Dr. Herbert Huscsava, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Tulln-Klosterneuburg.
Hinter jeder Geburt steht ein eingespieltes Team aus Ärzten, Hebammen und Pflegekräften, das Familien rund um die Uhr betreut. Besonderes Augenmerk liegt auf einer persönlichen Begleitung und einer möglichst individuellen Betreuung von Mutter und Kind. Auch bei Früh- oder Risikogeburten ist das Klinikum bestens gerüstet. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendheilkunde sowie der Neonatologie kann eine umfassende medizinische Versorgung sichergestellt werden.
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