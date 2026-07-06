Elias ist da! 500. Geburt in Tullner Uniklinik

Mit der Geburt des kleinen Elias durfte sich das Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg über einen ganz besonderen Meilenstein freuen: Er kam als 505. Baby im Rahmen der bereits 500. Geburt des Jahres 2026 zur Welt.

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Am 30. Juni um 19.18 Uhr erblickte Elias das Licht der Welt und sorgte damit für große Freude bei den Eltern und seiner großen Schwester. Der kleine Niederösterreicher war bei seiner Geburt 47 Zentimeter groß und brachte 2.290 Gramm auf die Waage. Zum besonderen Anlass überreichte die Klinikleitung der Familie ein Willkommensgeschenk und gratulierte herzlich zum Nachwuchs.

Der kleine Elias markierte im Jahr 2026 die 500. Geburt im Universitätsklinikum Tulln. © UK Tulln

"Jede Geburt ist ein einzigartiger Moment – für die Familie ebenso wie für unser Team. Es freut uns sehr, dass wir die Familie von Elias auf diesem besonderen Weg begleiten durften. Unser Anspruch ist es, werdenden Eltern in dieser wichtigen Lebensphase sowohl medizinische Sicherheit als auch eine persönliche und einfühlsame Betreuung zu bieten", erklärt Dr. Herbert Huscsava, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Tulln-Klosterneuburg.

Hinter jeder Geburt steht ein eingespieltes Team aus Ärzten, Hebammen und Pflegekräften, das Familien rund um die Uhr betreut. Besonderes Augenmerk liegt auf einer persönlichen Begleitung und einer möglichst individuellen Betreuung von Mutter und Kind. Auch bei Früh- oder Risikogeburten ist das Klinikum bestens gerüstet. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendheilkunde sowie der Neonatologie kann eine umfassende medizinische Versorgung sichergestellt werden.