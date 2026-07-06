Neuer Nike-Schuh soll unsere Gedanken beeinflussen

Nike sorgt mit einem neuen Schuh weltweit für Aufsehen. Der "Nike Mind" soll nicht nur bequem sein, sondern sogar Konzentration und Entspannung fördern. Doch was kann der Hype-Schuh wirklich?

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Nike hat schon viele Sneaker-Hypes ausgelöst. Schuhe, die schneller machen sollen. Schuhe, die beim Training unterstützen. Schuhe, die sofort ausverkauft sind. Doch mit dem neuen "Nike Mind" geht der Sportartikelriese jetzt noch einen Schritt weiter: Dieser Schuh soll nicht nur die Füße, sondern auch den Kopf positiv beeinflussen.

Seit dem Marktstart ist der neue Nike-Schuh heiß begehrt. Immer wieder waren Modelle rasch ausverkauft, auf Resale-Plattformen wurden sie bereits deutlich teurer angeboten. Der Grund für den Hype: Nike spricht bei dem Modell von "neuroscience-based footwear" – also einem Schuh, der auf Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft basieren soll.

© Nike

So funktioniert der neue Nike-Schuh

Das Geheimnis des Nike Mind steckt in der Sohle. Dort befinden sich 22 kleine Schaumstoff-Noppen, die sich bei jedem Schritt bewegen. Diese drücken auf bestimmte Punkte der Fußsohle und sollen dort Sinneszellen aktivieren.

Klingt kompliziert, ist aber eigentlich einfach erklärt: Unsere Füße nehmen viel mehr wahr, als wir im Alltag merken. Druck, Bewegung, Bodenbeschaffenheit – all das wird über Nerven an das Gehirn weitergeleitet. Nike will genau diesen Effekt nutzen.

Durch die speziellen Noppen soll der Körper bewusster gespürt werden. Der Kopf soll dadurch weniger abschweifen, der Fokus stärker werden. Nike beschreibt den gewünschten Effekt als eine Art entspannte Wachheit.

Kein Schuh fürs Training

Überraschend: Der Nike Mind ist gar nicht dafür gedacht, während des Sports getragen zu werden. Er soll vor oder nach dem Training zum Einsatz kommen. Also zum Beispiel vor einem Wettkampf, beim Aufwärmen oder nach einer Belastung, um wieder herunterzukommen.

Der Schuh ist in zwei Varianten erhältlich: als offene Mule-Version und als geschlossener Sneaker. Beide Modelle setzen auf dieselbe Idee: Die Sohle soll den Fuß stimulieren und dadurch den Kopf beruhigen.

Neuer Wellness-Hype

Der Nike Mind passt perfekt in einen neuen Trend. Immer mehr Menschen setzen auf Produkte, die nicht nur gut aussehen, sondern auch etwas für Körper und Wohlbefinden tun sollen. Smartwatches messen Schlaf und Puls, Fitness-Tracker zählen Schritte, smarte Ringe analysieren Erholung.

Nike geht nun einen anderen Weg: Der Mind-Schuh braucht keine App, keinen Akku und keine Sensoren. Die Wirkung soll allein durch die Sohle entstehen. Genau das macht den Schuh so spannend – und für viele offenbar so begehrenswert.

© Nike

Kann ein Schuh wirklich die Gedanken verändern?

Ganz so eindeutig ist die Sache aber nicht. Dass Reize an der Fußsohle das Körpergefühl beeinflussen können, ist plausibel. Wer barfuß läuft, kennt das: Man spürt den Boden stärker und nimmt den eigenen Körper bewusster wahr.

Ob ein Schuh dadurch aber wirklich Konzentration und mentale Stärke verbessert, ist noch nicht eindeutig bewiesen. Nike verweist zwar auf jahrelange Forschung und Tests mit Athleten. Große unabhängige Studien zu den konkreten Effekten gibt es bisher aber nicht.

Der Nike Mind ist also kein Wunderschuh. Er kann möglicherweise helfen, sich bewusster zu bewegen und den Körper stärker wahrzunehmen. Er ersetzt aber keine Therapie, kein Stressmanagement und keine medizinische Behandlung.

Auch ein Placebo-Effekt könnte eine Rolle spielen. Wer einen Schuh anzieht, der Fokus verspricht, stellt sich automatisch mental darauf ein. Gerade vor dem Sport können solche Rituale durchaus helfen.

Ein weiterer Haken: Das Gehirn gewöhnt sich an neue Reize. Was sich am Anfang besonders anfühlt, könnte nach einiger Zeit weniger stark wahrgenommen werden.