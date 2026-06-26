Ring frei für diesen Prime-Day-Deal: Oura Ring 4 jetzt mit Mega-Rabatt

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Der Prime Day 2026 geht in die letzte Runde und bringt auch für Wellness- und Fitness-Fans noch viele starke Deals. Unser Favorit: Der Oura Ring 4 ist aktuell um 39 Prozent reduziert.

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Vier Tage Prime Day, jede Menge Technik-Deals und mittendrin ein smarter Ring, der mehr kann, als nur gut aussehen. Wir haben uns den Oura Ring 4 angesehen, der gerade zu den spannendsten Wearable-Angeboten bei Amazon zählt. Wer Schlaf, Erholung, Aktivität und Gesundheitsdaten im Blick behalten möchte, aber keine klobige Smartwatch tragen will, bekommt hier ein richtig elegantes Upgrade für den Alltag.

H2: Oura Ring 4: Der smarte Wellness-Ring zum starken Prime-Day-Preis

Der Oura Ring 4* sieht aus wie ein schlichter Silberring, hat es aber in sich. Er trackt rund um die Uhr wichtige Werte wie Schlaf, Herzfrequenz, Aktivität, Stress und Tagesform. Damit wird er zum unauffälligen Wellness-Coach am Finger – ideal für alle, die ihren Körper besser verstehen möchten, aber keine Smartwatch tragen wollen.

Praktisch: Der Ring besteht aus Titan, ist wasserfest und kommt laut Hersteller auf bis zu acht Tage Akkulaufzeit. Vor dem Kauf sollte mit dem Oura Ring 4 Sizing Kit gemessen werden, da die Größen von klassischen Ringgrößen abweichen. Neue Mitglieder erhalten den ersten Monat der Oura-Mitgliedschaft kostenlos, danach kostet sie 5,99 Euro pro Monat.

Zum Prime Day kostet der Oura Ring 4 in Silber und Größe 9 nur 229,99 Euro statt 379 Euro. Das macht 39 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Ein guter Deal für alle, die ein elegantes Premium-Wearable mit Fokus auf Schlaf, Erholung und Gesundheit suchen.

Das sind die Details:

· Trackt Schlaf, Herzfrequenz, Aktivität, Stress und Tagesform

· Diskretes Smart-Ring-Design aus Titan

· Bis zu 8 Tage Akkulaufzeit

· Prime-Day-Preis: 229,99 statt 379 Euro 39 Prozent Rabatt

Oura Ring 4 – für 229,99 statt 379 Euro bei Amazon* © OURA

Fazit: Ein smarter Deal

Der Oura Ring 4 ist ein echter Hingucker-Deal für alle, die smarter schlafen, bewusster trainieren und den eigenen Körper besser lesen möchten. Er ist elegant, unauffällig und deutlich komfortabler als viele klassische Wearables. Unser Redaktions-Tipp: Wer ein Premium-Tracking-Gadget sucht und mit der Oura-Mitgliedschaft leben kann, sollte bei diesem Preis unbedingt zuschlagen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.