Strand-Workout: Die besten Übungen für einen definierten Bauch im Urlaub

Keine Lust auf das Hotel-Fitnessstudio? Kein Problem! Der Strand eignet sich perfekt für ein effektives Core-Workout. Mit diesen einfachen Übungen trainieren Sie Ihren Bauch ganz ohne Geräte.

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Urlaub bedeutet für viele vor allem Entspannung. Wer sich trotzdem ein wenig bewegen möchte, muss dafür aber nicht ins Hotel-Fitnessstudio. Der Strand eignet sich perfekt für ein kleines Bauch-Workout. Der weiche Sand macht viele Übungen sogar anspruchsvoller, weil die Muskulatur ständig das Gleichgewicht halten muss. So trainieren Sie Ihren Core ganz nebenbei noch intensiver.

Planks

Frau macht Plank-Übung auf einer Matte am Sandstrand. © Getty Images

Die Plank gehört zu den effektivsten Übungen für einen starken Bauch. Stützen Sie sich auf Unterarme und Zehenspitzen, spannen Sie Bauch und Gesäß an und halten Sie den Körper möglichst gerade. Schon 30 bis 60 Sekunden reichen aus, um die gesamte Rumpfmuskulatur zu fordern.

Bicycle Crunches

Für diese Übung legen Sie sich auf den Rücken, heben die Beine an und führen abwechselnd den rechten Ellenbogen zum linken Knie und umgekehrt. Dabei werden nicht nur die geraden Bauchmuskeln, sondern auch die seitlichen Bauchmuskeln aktiviert.

Bicycle Crunches am Strand © Getty Images

Mountain Climbers

Jetzt wird es etwas intensiver. Gehen Sie in die Liegestützposition und ziehen Sie die Knie im Wechsel zügig Richtung Brust. Mountain Climbers bringen nicht nur den Bauch zum Arbeiten, sondern kurbeln gleichzeitig den Kreislauf an.

Mountain-Climber-Übung vor dem Fernseher © Getty Images

Beinheben

Beinheben im Fitnessstudio. © Getty Images

Legen Sie sich flach in den Sand und strecken Sie die Beine aus. Heben Sie beide Beine langsam an und senken Sie sie kontrolliert wieder ab, ohne den Boden zu berühren. Die Übung trainiert besonders die untere Bauchmuskulatur.

Russian Twists

Russian-Twist-Übung zur Stärkung der seitlichen Bauchmuskeln. © Getty Images

Setzen Sie sich leicht nach hinten gelehnt in den Sand, heben Sie die Füße etwas an und drehen Sie den Oberkörper langsam von einer Seite zur anderen. Wer möchte, kann dabei eine Wasserflasche oder einen kleinen Stein als zusätzliches Gewicht verwenden.

Seitliche Plank

Junge Frau macht seitliche Plank © Getty Images/Westend61

Für eine starke Körpermitte dürfen auch die seitlichen Bauchmuskeln nicht fehlen. Stützen Sie sich seitlich auf einen Unterarm und halten Sie den Körper in einer geraden Linie. Nach 30 Sekunden wird die Seite gewechselt.

Das macht den Sand so effektiv

Der Untergrund sieht zwar weich aus, verlangt dem Körper aber deutlich mehr Stabilität ab als ein harter Boden. Dadurch arbeiten nicht nur die Bauchmuskeln intensiver, sondern auch Rücken, Beine und Gesäß. Gleichzeitig schont der Sand die Gelenke und macht das Training angenehmer.

Schon 15 bis 20 Minuten mit zwei bis drei Durchgängen der Übungen reichen aus, um den gesamten Core zu kräftigen. So starten Sie aktiv in den Urlaubstag und können anschließend das Meer genießen.