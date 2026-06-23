Fußball schauen als Workout? So viele Kalorien verbrennen Sie beim Mitfiebern

Herzklopfen, Adrenalin und lautes Jubeln: Wer beim Fußball richtig mitfiebert, verbrennt tatsächlich mehr Kalorien als bei einem gewöhnlichen Fernsehabend. Ganz ohne Haken ist der Effekt allerdings nicht.

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Fußballfans kennen das: Das Spiel läuft, die Nachspielzeit beginnt, der Puls steigt, der Schiedsrichter pfeift nicht und plötzlich sitzt man längst nicht mehr entspannt auf der Couch. Die gute Nachricht: Dieses Mitfiebern ist tatsächlich nicht ganz umsonst. Denn auch wenn Fußballschauen kein Ersatz fürs Fitnessstudio ist, verbraucht der Körper während eines spannenden Spiels mehr Energie als bei einem gewöhnlichen Fernsehabend.

Spannung bringt den Stoffwechsel in Schwung

Der Grund dafür liegt in unserer körperlichen Reaktion auf Nervenkitzel. Wenn das Lieblingsteam kurz vor dem Tor steht oder in der letzten Minute noch einen Elfmeter bekommt, schaltet der Körper in Alarmbereitschaft. Dabei steigen unter anderem:

der Puls

der Adrenalinspiegel

der Stoffwechsel

Kurz gesagt: Ihr Körper glaubt für einen Moment, er müsste selbst aufs Spielfeld, obwohl Sie eigentlich nur auf der Couch sitzen.

Bis zu 184 Kalorien pro Spiel

© Shutterstock

Je spannender die Partie, desto aktiver reagiert der Körper. Besonders in hektischen Schlussphasen oder bei Beinahe-Toren kann der Kalorienverbrauch ansteigen. Forschende gehen davon aus, dass bei einem packenden Fußballspiel bis zu 184 Kilokalorien zusätzlich verbrannt werden können. Der entscheidende Unterschied: Wer bei jedem Torschuss aufspringt, jubelt oder laut mitdiskutiert, verbrennt in der Regel mehr Energie als jemand, der das gesamte Spiel regungslos verfolgt.

Aber Achtung, der Wert gilt nicht für alle. Denn er hängt von Alter, Geschlecht, Körpergröße, Fitnesslevel und Co. ab.

Der wahre Gegner: Chips & Co.

Bevor jetzt jemand das Fitnessstudio gegen die Couch tauscht, gibt es allerdings einen kleinen Haken. Der zusätzliche Kalorienverbrauch fällt im Vergleich zu einem Spaziergang oder einer Sporteinheit eher gering aus.