Vor dem Urlaub: Dieses Last-Minute-Workout sorgt für einen strafferen Strand-Look

Der Urlaub steht kurz bevor? Mit diesem 15-Minuten-Ganzkörpertraining aktivieren Sie noch einmal die Muskulatur und starten mit einem fitten Körpergefühl in den Strandurlaub.

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Der Urlaub steht vor der Tür, der Koffer ist fast gepackt und plötzlich kommt der Gedanke: "Ein bisschen straffer würde ich mich am Strand schon gerne fühlen." Die gute Nachricht: Ein Wunder-Workout für den perfekten Strandbody gibt es zwar nicht. Wer aber kurz vor dem Urlaub noch etwas für seinen Körper tun möchte, kann mit einem gezielten Ganzkörpertraining die Muskulatur aktivieren, die Durchblutung anregen und sich insgesamt fitter fühlen. Und genau das macht oft schon einen sichtbaren Unterschied: Eine aktivierte Muskulatur sorgt für mehr Körperspannung und ein besseres Körpergefühl.

Das Last-Minute-Workout

Führen Sie jede Übung 45 Sekunden lang aus und machen Sie anschließend 15 Sekunden Pause. Insgesamt absolvieren Sie drei Runden.

1. Squats

Klassische Kniebeugen trainieren Beine und Gesäß gleichzeitig. Achten Sie darauf, die Knie in Richtung der Fußspitzen zu führen und das Gewicht auf den Fersen zu halten.

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2. Glute Bridge

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Legen Sie sich auf den Rücken, stellen Sie die Füße auf und heben Sie das Becken kontrolliert nach oben. Die Übung stärkt vor allem Gesäß und hintere Oberschenkel.

3. Ausfallschritte

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Im Wechsel nach vorne oder hinten ausführen. Neben den Beinen werden auch Gesäß und Rumpf stabilisiert.

4. Plank

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Der Unterarmstütz gehört zu den effektivsten Übungen für die Körpermitte. Spannen Sie Bauch und Gesäß bewusst an und vermeiden Sie ein Hohlkreuz.

5. Mountain Climbers

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Jetzt kommt etwas Tempo ins Workout. Die dynamische Übung bringt den Kreislauf in Schwung und beansprucht gleichzeitig Bauch, Schultern und Beine.

6. Liegestütze

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Ob klassisch oder auf den Knien, Liegestütze trainieren Brust, Arme und Schultern und sorgen für mehr Körperspannung im Oberkörper.

7. Donkey Kicks

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Im Vierfüßlerstand wird ein Bein kontrolliert nach hinten oben gedrückt. Die Übung setzt gezielt Reize für Gesäß und hintere Oberschenkel.

Natürlich verändert ein Training wenige Tage vor dem Urlaub nicht den gesamten Körper. Was jedoch durchaus möglich ist: Die Muskulatur wird aktiviert, die Haltung verbessert sich und viele Menschen fühlen sich nach etwas Bewegung automatisch definierter und energiegeladener. Zusätzlich kann regelmäßige Bewegung Wassereinlagerungen entgegenwirken und den Körper insgesamt straffer wirken lassen.