Sport bei 30 Grad: Diese Warnsignale sollten Sie auf keinen Fall ignorieren

Bei Temperaturen um die 30 Grad sollten Sie bestimmte Warnsignale Ihres Körpers ernst nehmen. Wer sie ignoriert, riskiert im schlimmsten Fall einen medizinischen Notfall.

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Joggen, Radfahren oder das Workout im Park: Viele möchten auch bei sommerlichen Temperaturen nicht auf Sport verzichten. Doch sobald das Thermometer Richtung 30 Grad oder darüber klettert, arbeitet der Körper deutlich härter als sonst. Während des Trainings produziert der Körper zusätzliche Wärme. Gleichzeitig versucht er, sich durch Schwitzen wieder abzukühlen. Wird die Belastung zu groß, kann das schnell gefährlich werden. Deshalb sollten Sie bestimmte Warnsignale niemals ignorieren.

1. Schwindel

Eines der häufigsten Warnzeichen bei Hitze ist Schwindel. Wenn Ihnen plötzlich schummrig wird oder Sie das Gefühl haben, dass sich alles dreht, sollten Sie das Training sofort unterbrechen. Der Kreislauf kann bei hohen Temperaturen schnell an seine Grenzen geraten. Am besten suchen Sie einen schattigen Platz auf und trinken ausreichend Wasser.

2. Kopfschmerzen

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Kopfschmerzen während oder nach dem Sport können ein Hinweis darauf sein, dass Ihr Körper überhitzt oder bereits zu wenig Flüssigkeit hat. Besonders in Kombination mit Hitze und intensiver Belastung sollten Sie dieses Signal ernst nehmen.

3. Übelkeit

Wenn Ihnen beim Training plötzlich schlecht wird, ist das kein Zeichen dafür, dass Sie sich besonders angestrengt haben. Übelkeit kann auf Überhitzung oder Dehydrierung hinweisen und sollte immer als Warnsignal verstanden werden.

4. Ungewöhnlich hoher Puls

Dass der Puls bei Hitze etwas höher ist als sonst, ist normal. Wenn Ihr Herz allerdings deutlich schneller schlägt als gewohnt oder Sie das Gefühl haben, außer Atem zu geraten, obwohl die Belastung eigentlich moderat ist, kann das ein Zeichen sein, dass Ihr Körper überfordert ist.

5. Gänsehaut trotz Hitze

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Dieses Warnsignal überrascht viele. Wenn Sie bei großer Hitze plötzlich Gänsehaut bekommen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Temperaturregulation des Körpers nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall sollten Sie die Belastung sofort beenden.

6. Konzentrationsprobleme

Sie laufen plötzlich in die falsche Richtung, vergessen einfache Abläufe oder fühlen sich ungewöhnlich benommen? Auch mentale Verwirrtheit oder Konzentrationsprobleme können erste Anzeichen einer Überhitzung sein.

7. Sie hören auf zu schwitzen

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Viele denken, wenig Schwitzen sei etwas Positives. Tatsächlich kann das Gegenteil der Fall sein. Wenn Sie bei großer Hitze trainieren und plötzlich kaum noch schwitzen, obwohl Ihnen heiß ist, kann das auf einen drohenden Hitzschlag hindeuten. Dann sollten Sie sofort pausieren und sich abkühlen.

Wann es richtig gefährlich wird

Kommt zu den Beschwerden hohes Fieber, starke Verwirrtheit, Bewusstseinsstörungen oder sogar eine Ohnmacht hinzu, handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Dann sollte umgehend Hilfe geholt werden.

So schützen Sie sich bei Hitze

Wer bei sommerlichen Temperaturen Sport treiben möchte, sollte einige Grundregeln beachten:

Training möglichst auf die frühen Morgenstunden oder den Abend legen

Ausreichend trinken

Intensität reduzieren

Helle, luftige Kleidung tragen

Schatten bevorzugen

Regelmäßige Pausen einlegen

Viele Sportler:innen sind es gewohnt, sich durchzubeißen. Bei Hitze ist das allerdings die falsche Strategie. Wenn Ihr Körper Warnsignale sendet, versucht er nicht, Sie vom Training abzuhalten, sondern Sie zu schützen.