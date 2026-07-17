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Ganzkörper-Training

Dauert nur 15 Minuten: Das effektivste Workout bei Hitze

Junge Frau macht Aufwärmübungen in Sportkleidung im Wohnzimmer zuhause.
© Getty Images
Wenn draußen die Temperaturen um die 30 Grad hoch sind, ist ein schweißtreibendes Training oft das Letzte, worauf man Lust hat. Die gute Nachricht: Schon 15 Minuten gezielte Bewegung reichen aus.
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Sport im Sommer muss nicht aus langen Laufeinheiten oder intensiven HIIT-Workouts bestehen. Gerade an heißen Tagen sind kurze, funktionelle Einheiten oft die bessere Wahl. Sie trainieren Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, ohne den Organismus unnötig zu belasten.

Warum 15 Minuten ausreichen

Studien zeigen, dass bereits kurze Trainingseinheiten positive Effekte auf Herz-Kreislauf-System, Muskulatur und Stoffwechsel haben können. Entscheidend ist nicht die Dauer, sondern die Intensität und dass das Workout an die hohen Temperaturen angepasst wird. Ideal sind die frühen Morgenstunden oder der Abend, wenn die Hitze nachlässt.

Das 15-Minuten-Sommer-Workout

Führen Sie jede Übung 45 Sekunden lang aus und gönnen Sie sich anschließend 15 Sekunden Pause. Nach fünf Übungen beginnt der Zirkel erneut, insgesamt absolvieren Sie drei Runden.

1. Squat to Press

Frau in Sportkleidung macht Kniebeugen im Wohnzimmer vor einem grünen Sofa.
Frau in Sportkleidung macht Kniebeugen im Wohnzimme © Getty Images

Gehen Sie tief in die Kniebeuge und strecken Sie sich beim Hochkommen kraftvoll nach oben. Wer möchte, kann leichte Hanteln oder Wasserflaschen verwenden. Trainiert: Beine, Po, Schultern und Rumpf.

2. Mountain Climbers (kontrolliert)

Sportliche Frau macht Mountain Climbers auf einer Matte im Freien, Hanteln und Pflanzen im Hintergrund.
Frau macht Mountain Climbers auf einer Matte © Getty Images

Im hohen Plank ziehen Sie die Knie abwechselnd zügig Richtung Brust. Arbeiten Sie kontrolliert statt maximal schnell. Trainiert: Bauch, Schultern und Ausdauer.

3. Reverse Lunges mit Knieheben

Frau in gelber Sportkleidung macht einen Ausfallschritt in einem hellen Raum mit Holzfußboden.
Frau in gelber Sportkleidung macht einen Ausfallschritt © Getty Images

Machen Sie einen Ausfallschritt nach hinten und ziehen Sie beim Aufrichten das hintere Knie explosiv nach vorne oben. Trainiert: Beine, Gesäß, Balance und Core.

4. Plank mit Shoulder Taps

Frau macht am sonnigen Tag eine Plank-Übung auf einer Yogamatte im Wohnzimmer.
Plank-Übung auf einer Yogamatte im Wohnzimmer. © Getty Images

Halten Sie den Unterarm- oder hohen Plank und tippen Sie abwechselnd mit der Hand auf die gegenüberliegende Schulter, ohne die Hüfte zu verdrehen. Trainiert: Bauch, Rücken, Schultern und Stabilität.

5. Skater Steps

Springen oder steigen Sie dynamisch von einer Seite zur anderen und führen Sie das hintere Bein jeweils schräg hinter den Körper. Wer es intensiver möchte, macht die Übung mit kleinen Sprüngen. Trainiert: Beine, Gesäß und Herz-Kreislauf-System.

Noch intensiver?

Wer sich fit fühlt, kann in der letzten Minute alles geben:

  • 20 Sekunden Burpees
  • 10 Sekunden Pause
  • 20 Sekunden High Knees
  • 10 Sekunden Pause

So kommt der Kreislauf noch einmal richtig in Schwung ohne ein langes Training absolvieren zu müssen.

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