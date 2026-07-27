Genialer Hack! So bekommen Sie ganz nebenbei straffe Oberarme

Definiertere Oberarme, ohne dafür ständig Hanteln zu stemmen? Ein simpler Fitness-Hack verspricht genau das. Der Trick ist gerade deshalb so genial, weil man dafür kein zusätzliches Workout einplanen muss.

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Straffere, definiertere Oberarme stehen bei vielen ganz oben auf der Fitness-Wunschliste. Doch ausgerechnet Bizeps- und Trizeps-Übungen gehören nicht unbedingt zu den beliebtesten Workouts. Wer weder Lust auf ein schweißtreibendes Armtraining noch auf tägliche Hantel-Sessions hat, könnte deshalb Gefallen an einem simplen Trick finden, der derzeit immer häufiger beim Walking und im Alltag zum Einsatz kommt: Gewichtsmanschetten für die Handgelenke.

Sie sehen aus wie breite Armbänder, wiegen meist nur wenige hundert Gramm und machen aus ganz normalen Bewegungen eine Mini-Krafteinheit.

So funktioniert der Gewichtsmanschetten-Hack

Das Prinzip könnte einfacher kaum sein: Durch das zusätzliche Gewicht müssen die Muskeln bei jeder Armbewegung etwas mehr Arbeit leisten.

Ob beim Spazierengehen, bei einfachen Erledigungen zu Hause oder während eines kurzen Workouts – Arme und Schultern müssen das zusätzliche Gewicht ständig mitbewegen. Dadurch lässt sich die Belastung erhöhen, ohne klassische Hanteln in der Hand halten zu müssen.

Und dafür braucht es keine Zwei-Kilo-Gewichte. Schon leichte Manschetten von etwa 300 Gramm pro Handgelenk können dafür sorgen, dass sich Bewegungen deutlich intensiver anfühlen.

© Getty Images

Deshalb ist der Trick perfekt für Sportmuffel

Der größte Vorteil: Man muss nicht unbedingt eine eigene Trainingseinheit dafür einplanen. Aus dem täglichen Walk wird damit gleichzeitig eine kleine Einheit für den Oberkörper. Gerade für Menschen, die sich nur schwer zu einem klassischen Krafttraining motivieren können, klingt das verlockend.

Ganz ohne Bewegung funktioniert der Trick allerdings nicht: Die Manschetten machen jene Bewegungen anstrengender, die man ohnehin ausführt – sie ersetzen sie nicht.

Wichtig: Nicht den ganzen Tag tragen

Hier kommt allerdings der Haken am vermeintlich mühelosen Fitness-Hack: Gewichtsmanschetten sollten nicht einfach stundenlang bei jeder Alltagstätigkeit getragen werden.

Harvard Health warnt davor, Wrist Weights etwa dauerhaft beim Gehen oder bei wiederholten Armbewegungen einzusetzen. Das zusätzliche Gewicht kann die natürliche Bewegung verändern und dadurch Handgelenke, Ellbogen, Schultern und sogar den Nacken stärker belasten.

Auch stundenlange repetitive Belastung des Handgelenks kann zu Beschwerden führen. Wer beispielsweise ohnehin den ganzen Tag am Computer arbeitet, sollte die Manschetten deshalb nicht einfach acht Stunden beim Tippen tragen.

So klappt der Hack richtig

Besser ist es, mit sehr wenig Gewicht zu starten und die Manschetten bewusst für begrenzte Bewegungseinheiten einzusetzen – beispielsweise während eines Spaziergangs oder bei einfachen Armübungen.

Ein komplettes Krafttraining ersetzen Gewichtsmanschetten nicht. Trotzdem sind sie ein cleverer Trick für alle, die ihren Alltag ein kleines bisschen aktiver gestalten und ihren Armen zusätzliche Belastung verpassen möchten.