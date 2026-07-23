Wandern mit Trekkingstöcken: Verbrennen Sie damit wirklich mehr Kalorien?

Trekkingstöcke gehören für viele Wanderer zur Standardausrüstung. Sie sollen die Gelenke entlasten, für mehr Stabilität sorgen und angeblich auch den Kalorienverbrauch erhöhen. Doch stimmt das wirklich?

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Ob auf einer gemütlichen Almwanderung oder einer anspruchsvollen Bergtour: Trekkingstöcke sind längst nicht mehr nur bei Profis beliebt. Doch neben mehr Sicherheit und Komfort versprechen sie noch einen weiteren Vorteil: einen höheren Kalorienverbrauch. Tatsächlich steckt hinter dieser Behauptung mehr als nur ein Mythos.

Ja, Trekkingstöcke erhöhen den Energieverbrauch

Wer beim Wandern Trekkingstöcke aktiv einsetzt, beansprucht nicht nur die Beine, sondern auch Arme, Schultern, Brust und Rückenmuskulatur. Dadurch arbeitet ein deutlich größerer Teil des Körpers gleichzeitig und das kostet zusätzliche Energie. Studien zeigen, dass der Energieverbrauch beim Wandern mit Trekkingstöcken je nach Tempo, Gelände und Technik um etwa 10 bis 20 Prozent höher ausfallen kann. Entscheidend ist allerdings, dass die Stöcke aktiv eingesetzt und nicht lediglich mitgetragen werden.

Mehr Muskeln im Einsatz

Wandern mit Trekkingstöcken © Getty Images/Image Source

Während beim Wandern ohne Stöcke vor allem die Beinmuskulatur arbeitet, werden mit Trekkingstöcken zusätzlich unter anderem folgende Muskelgruppen aktiviert: Schultern, Oberarme, Brustmuskulatur, Rücken und Rumpfmuskulatur. Dadurch verteilt sich die Belastung gleichmäßiger auf den gesamten Körper. Der größere Kalorienverbrauch ist jedoch nicht der wichtigste Vorteil. Besonders beim Bergabgehen können Trekkingstöcke Knie, Hüfte und Sprunggelenke deutlich entlasten, da ein Teil des Körpergewichts über die Arme abgefangen wird. Gerade auf längeren Touren kann das Ermüdung vorbeugen und das Verletzungsrisiko senken.

Wie viele Kalorien verbrennen Sie zusätzlich?

Die genaue Zahl hängt von Körpergewicht, Tempo und Streckenprofil ab. Ein Beispiel: Verbrennt eine Person bei einer Wanderung ohne Stöcke rund 500 Kalorien, können mit aktiv eingesetzten Trekkingstöcken je nach Intensität etwa 50 bis 100 zusätzliche Kalorien hinzukommen. Der Effekt fällt bei anspruchsvollen Bergtouren meist größer aus als bei gemütlichen Spaziergängen.

Ja, mit Trekkingstöcken können Sie beim Wandern tatsächlich etwas mehr Kalorien verbrennen. Der Effekt ist zwar nicht riesig, aber wissenschaftlich nachvollziehbar. Noch wichtiger sind allerdings die anderen Vorteile: mehr Stabilität, eine bessere Kraftverteilung und eine spürbare Entlastung der Gelenke, besonders auf langen oder anspruchsvollen Wanderungen.