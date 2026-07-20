Dieser Balance-Test verrät, wie jung Ihr Körper wirklich ist

Wie fit ist Ihr Körper wirklich? Ein einfacher Selbsttest, der nur eine halbe Minute dauert, soll Hinweise darauf geben, wie gut Gleichgewicht, Muskelkraft und Koordination funktionieren und damit auch etwas über Ihr biologisches Alter verraten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das biologische Alter stimmt nicht immer mit dem Alter im Reisepass überein. Manche Menschen sind mit 70 noch erstaunlich fit, während andere schon deutlich früher an Beweglichkeit verlieren. Ein einfacher Balance-Test kann zeigen, wie gut Ihr Körper altert.

So funktioniert der Test

Für den Test benötigen Sie lediglich eine Stoppuhr und einen sicheren Stand. So geht's:

Ziehen Sie Ihre Schuhe aus.

Stellen Sie sich auf ein Bein.

Legen Sie die Hände an die Hüften.

Heben Sie den anderen Fuß leicht an, ohne ihn am Standbein abzulegen.

Stoppen Sie die Zeit.

Was Ihr Ergebnis bedeutet

Home Workout © Getty Images/Johner RF

30 Sekunden oder länger

Ausgezeichnet! Eine Balance von mindestens 30 Sekunden gilt als Zeichen für eine sehr gute Stabilität, Muskelkraft und Koordination. Ihr Körper verfügt über wichtige Voraussetzungen, um lange mobil und selbstständig zu bleiben.

20 bis 29 Sekunden

Ein gutes Ergebnis. Ihre Balance ist solide, dennoch kann gezieltes Training mit Kraft- und Gleichgewichtsübungen helfen, die Stabilität langfristig zu erhalten.

10 bis 19 Sekunden

Hier besteht Verbesserungspotenzial. Mit zunehmendem Alter nimmt die Balance natürlicherweise ab – regelmäßige Bewegung, Yoga oder Krafttraining können jedoch viel bewirken.

Unter 10 Sekunden

Eine deutlich eingeschränkte Balance kann auf Defizite bei Muskelkraft oder Koordination hinweisen. Gerade bei älteren Menschen steigt dadurch auch das Risiko für Stürze. Wer dieses Ergebnis erzielt, sollte gezielt an Kraft und Gleichgewicht arbeiten.

Warum die Balance so wichtig ist

Ein sicherer Stand hängt von mehreren Körpersystemen gleichzeitig ab: Muskeln, Gelenke, Nervensystem und Gleichgewichtssinn müssen perfekt zusammenspielen. Genau deshalb gilt die Balance als wichtiger Indikator für die körperliche Fitness. Studien zeigen, dass Menschen mit einer guten Balance häufig auch körperlich leistungsfähiger sind und im Alter länger selbstständig bleiben.

Balance lässt sich trainieren

Die gute Nachricht: Gleichgewicht ist keine angeborene Fähigkeit, sondern lässt sich in jedem Alter verbessern. Bereits wenige Minuten Training mehrmals pro Woche, etwa Einbeinstand, Yoga, Pilates oder Kraftübungen, können die Stabilität deutlich steigern.

Der Balance-Test ersetzt zwar keine medizinische Untersuchung, gibt aber einen schnellen Eindruck davon, wie fit Ihr Körper aktuell ist. Wer die 30 Sekunden locker schafft, kann sich freuen. Wer früher ins Wanken gerät, hat einen guten Anhaltspunkt, woran er künftig arbeiten kann.