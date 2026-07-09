Last Minute fit: Diese Workouts bringen vor dem Urlaub jetzt am meisten

Der Countdown bis zum Urlaub läuft? Mit den richtigen Workouts lässt sich auch in den letzten Wochen noch einiges erreichen. Welche Trainingsformen jetzt am effektivsten sind, das lesen Sie hier.

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Der Urlaub rückt näher und viele möchten sich noch einmal richtig auspowern. Die gute Nachricht: Auch wenn sich der Körper nicht innerhalb weniger Tage komplett verändern lässt, können die richtigen Workouts dabei helfen, Muskeln zu aktivieren, die Haltung zu verbessern und den Körper definierter wirken zu lassen. Entscheidend ist dabei nicht, stundenlang im Fitnessstudio zu trainieren, sondern auf effektive Übungen zu setzen.

Krafttraining formt den Körper

Multiple hands grip kettlebells of different colors, lined up on the floor. The detail shot emphasizes strength, coordination, and functional fitness equipment. © Getty Images

Wer kurz vor dem Urlaub noch etwas für seine Figur tun möchte, sollte vor allem auf Krafttraining setzen. Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze oder Planks beanspruchen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und sorgen dafür, dass der Körper straffer wirkt. Ideal sind zwei bis vier Einheiten pro Woche. Dabei kommt es weniger auf schwere Gewichte an als auf eine saubere Ausführung und regelmäßiges Training.

HIIT verbrennt viele Kalorien in kurzer Zeit

Female fitness enthusiasts engage in a vigorous battle ropes workout, supported by friends cheering them on at a cross-training gym. © Getty Images

High Intensity Interval Training (HIIT) gehört zu den effektivsten Trainingsformen, wenn wenig Zeit zur Verfügung steht. Dabei wechseln sich kurze, intensive Belastungsphasen mit Erholungspausen ab. Ein typisches HIIT-Workout dauert oft nur 20 bis 30 Minuten und bringt Herz-Kreislauf-System sowie Muskulatur gleichermaßen in Schwung. Gleichzeitig wird der Stoffwechsel angeregt und der Körper verbrennt auch nach dem Training noch zusätzliche Energie.

Walking und Joggen für mehr Ausdauer

Dedicated woman running on a treadmill in a bright gym, maintaining her fitness goals with consistent effort and focus. © Getty Images

Wer Fett abbauen möchte, sollte zusätzlich auf Ausdauertraining setzen. Schon zügiges Walking oder lockeres Joggen mehrmals pro Woche verbessert die Fitness und unterstützt den Kalorienverbrauch. Auch längere Spaziergänge können eine sinnvolle Ergänzung sein,, besonders an Tagen, an denen keine intensive Trainingseinheit geplant ist.

Core-Training sorgt für eine bessere Haltung

Young slim woman in sportswear in modern studio. Fitness girl with beautiful abdominal muscles © Getty Images

Ein starker Rumpf lässt den Körper automatisch aufrechter wirken. Übungen wie Planks, Mountain Climber, Russian Twists oder Bicycle Crunches stärken die Bauch- und Rückenmuskulatur und können die Körpermitte definierter erscheinen lassen. Schon zehn bis fünfzehn Minuten Core-Training lassen sich problemlos in den Alltag integrieren.

Was kurz vor dem Urlaub wirklich realistisch ist

Viele hoffen auf schnelle Veränderungen innerhalb weniger Tage. Tatsächlich braucht Muskelaufbau Zeit. Wer jedoch zwei bis vier Wochen konsequent trainiert, ausreichend schläft und auf eine ausgewogene Ernährung achtet, kann bereits erste sichtbare Veränderungen feststellen. Der Körper wirkt oft straffer, die Haltung verbessert sich und Wassereinlagerungen können zurückgehen.