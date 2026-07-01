Diese Urlaubssportarten verbrennen die meisten Kalorien

Fit bleiben im Urlaub? Mit diesen Aktivitäten klappt das ganz nebenbei.

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Urlaub bedeutet für viele: ausschlafen, gut essen und einfach einmal die Seele baumeln lassen. Doch Bewegung muss deshalb nicht zu kurz kommen. Das Beste daran: Viele der beliebtesten Urlaubssportarten machen nicht nur Spaß, sondern verbrennen ganz nebenbei jede Menge Kalorien. Ob am Strand oder auf dem Wasser, mit diesen Aktivitäten bleiben Sie auch im Urlaub ganz ohne Fitnessstudio in Bewegung.

Beachvolleyball

Kaum eine Sportart gehört so sehr zum Sommer wie Beachvolleyball. Durch den weichen Sand muss der Körper deutlich mehr arbeiten als auf festem Boden. Beine, Po, Bauch und Arme sind permanent im Einsatz, gleichzeitig wird das Herz-Kreislauf-System ordentlich gefordert. Je nach Intensität können dabei rund 500 bis 700 Kalorien pro Stunde verbrannt werden.

Kitesurfen und Surfen

© Getty Images/500px

Wer übers Wasser gleitet, trainiert mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Beim Surfen und Kitesurfen sind vor allem Balance, Körperspannung und Ausdauer gefragt. Gleichzeitig arbeiten Schultern, Rücken, Arme und Beine ständig mit. Je nach Bedingungen lassen sich dabei etwa 400 bis 700 Kalorien pro Stunde verbrennen.

Kajakfahren

Entspannt über einen See oder entlang der Küste paddeln klingt gemütlich, ist aber ein überraschend effektives Ganzkörpertraining. Vor allem Rücken, Schultern, Arme und die Rumpfmuskulatur arbeiten bei jedem Paddelschlag mit. Je nach Tempo verbrennen Sie dabei zwischen 300 und 500 Kalorien pro Stunde.

Stand-up-Paddling

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Stand-up-Paddling wirkt oft leichter, als es tatsächlich ist. Damit Sie auf dem Board das Gleichgewicht halten, arbeitet permanent Ihre Tiefenmuskulatur. Besonders Bauch, Beine und Gesäß werden intensiv beansprucht. Der Muskelkater am nächsten Tag überrascht deshalb viele. Je nach Intensität sind 250 bis 450 Kalorien pro Stunde möglich.

Schwimmen

Der Klassiker unter den Urlaubssportarten darf natürlich nicht fehlen. Schwimmen trainiert nahezu den gesamten Körper, schont gleichzeitig die Gelenke und sorgt an heißen Tagen für die perfekte Abkühlung. Je nach Schwimmstil und Tempo können 400 bis 700 Kalorien pro Stunde verbrannt werden.

Wasserski

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Wer schon einmal auf Wasserskiern gestanden ist, weiß: So leicht, wie es aussieht, ist es nicht. Vor allem Beine, Bauch und Rücken arbeiten ständig daran, das Gleichgewicht zu halten. Gleichzeitig wird auch die Ausdauer gefordert. Je nach Tempo lassen sich dabei rund 400 bis 600 Kalorien pro Stunde verbrennen.

Sie müssen im Urlaub also keineswegs auf Bewegung verzichten. Ganz im Gegenteil: Ob Beachvolleyball, Surfen oder eine Runde Stand-up-Paddling, viele typische Sommeraktivitäten verbinden Spaß, Erholung und Fitness. Und das Beste daran: Die verbrannten Kalorien fühlen sich dabei kaum nach Sport an.