Ohne Verzicht: Die besten Schlank-Hacks für den Urlaub

Es ist Urlaubssaison! Endlich kann man die Seele baumeln lassen und es sich mal so richtig gut gehen lassen. Wer will am Pool oder am Abendbuffet schon Kalorien zählen? Richtig: niemand! Die gute Nachricht: Das müssen Sie auch nicht. Wir verraten die besten Schlank-Hacks für Hotel & Co.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Urlaub ist es Zeit, abzuschalten, die Sonne zu genießen und sich einfach etwas zu gönnen. Aber mit 5 Kilo mehr auf der Waage und einer kneifenden Lieblingsjeans will man trotzdem nicht heimkommen. Aber keine Sorge: Sie müssen sich nicht zwischen Genuss und Wohlfühlfigur entscheiden. Wir präsentieren Ihnen die besten, einfachsten Schlank-Hacks für Hotel und Co., mit denen Sie Ihr Gewicht im Urlaub mühelos halten, ganz ohne Verzicht.

Vorsicht am Buffet

All-inclusive-Buffets sind die größten Abnehmfallen. Der Trick ist nicht, nichts zu essen, sondern clever zu wählen. Stürzen Sie sich nicht auf das erstbeste Gericht. Drehen Sie stattdessen eine entspannte "Späh-Runde" um das Buffet.

© Getty Images

Die goldene Regel: Füllen Sie die erste Hälfte des Tellers mit buntem Gemüse oder Salat und hochwertigen Proteinen (Fisch, mageres Fleisch, Eier, Schafskäse). Auf der zweiten Hälfte ist dann Platz für die Beilagen-Sünden, seien es die Pommes, die Pasta oder das Dessert. Eine gute Strategie ist es auch, sich einen kleinen Teller zu nehmen, der ist schnell gefüllt und Sie können so immer wieder zurückgehen, ohne sich zu überessen.

Alkohol schlauer trinken

Ein Piña Colada am Pool gehört für viele dazu, schlägt aber leider mit rund 400 Kalorien zu Buche. Das entspricht einer ganzen Mahlzeit. Niemand sagt, dass Sie nur Wasser trinken sollen, aber tauschen Sie Zuckerbomben gegen smarte Alternativen.

© Getty Images

Greifen Sie zu einem erfrischenden weißen Spritzer, einem Gin Tonic oder einem leichten Aperol Spritz. Noch wichtiger: Bestellen Sie zu jedem alkoholischen Getränk ein großes Glas Wasser. Oft verwechseln wir in der Hitze Durst mit Appetit. Wer hydriert bleibt, isst automatisch weniger.

Intervallfasten: Holiday Edition

Klingt nach strenger Diät, ist im Urlaub aber super entspannt. Nutzen Sie die Urlaubszeit für ein "Late Breakfast" und ein "Early Dinner". Wenn Sie ausschlafen und beim Frühstücksbuffet um 10:30 Uhr ordentlich zuschlagen, brauchen Sie oft gar kein richtiges Mittagessen. Ein kühles Stück Wassermelone, ein griechischer Joghurt oder ein paar Nüsse am Strand reichen völlig aus, um bis zum großen Abendessen satt zu bleiben. So sparen Sie mühelos eine komplette Mahlzeit ein, ohne jemals Hunger zu leiden.

Das "Undercover-Workout"

Das Fitnessstudio im Hotel hat Sie noch nie von innen gesehen? Gar kein Problem! Urlaub ist die beste Zeit für sogenannte "NEAT" (Non-Exercise Activity Thermogenesis), also Bewegung, die sich gar nicht nach Sport anfühlt.

Verzichten Sie auf den Aufzug und nehmen Sie die Treppe in den dritten Stock. Erkunden Sie die Altstadt zu Fuß statt mit dem Taxi. Mieten Sie sich Fahrräder, spazieren Sie abends am Strand entlang oder schwimmen Sie im Meer ein paar Minuten länger als sonst. All diese kleinen Aktivitäten summieren sich rasant und kurbeln den Stoffwechsel an.

Auf Snacks verzichten

© Getty Images

Gerade im All-inclusive-Urlaub warten an jeder Ecke verlockende Buffets, süße Desserts und kleine Snacks. Bevor Sie jedoch zum Nachmittagskuchen greifen oder sich noch einen Happen vom Buffet holen, halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich: Habe ich wirklich Hunger? Häufig essen wir aus Gewohnheit, Langeweile oder einfach, weil das Angebot verführerisch ist. Fällt es Ihnen schwer, ganz auf Snacks zu verzichten, müssen Sie das auch nicht. Genießen Sie Ihren Lieblingssnack am Nachmittag bewusst und lassen Sie dafür am Abend die Nachspeise aus.

Urlaub soll Urlaub bleiben. Es geht nicht um Perfektion, sondern um die Balance. Wenn Sie diese kleinen Hacks in Ihren Urlaubsalltag integrieren, können Sie schlemmen, genießen und entspannen und kehren nicht nur erholt, sondern auch mit Ihrer Wunschfigur nach Hause zurück.