Urlaubskilos loswerden: Diese sommerlichen Snacks haben besonders wenig Kalorien

Zu viel Aperol, Eis und Pasta im Urlaub? Diese Snacks sind die leichte Antwort auf den Sommer.

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Nach Urlaub, Aperitivo, Eis und langen Abenden im Restaurant fühlt sich der Alltag manchmal etwas schwerer an. Wer danach wieder bewusster essen möchte, muss allerdings nicht auf Snacks verzichten. Gerade im Sommer gibt es viele leichte Optionen, die wenig Kalorien liefern und gleichzeitig für Abwechslung sorgen.

Wassermelone: Der Klassiker für heiße Tage

Wassermelone besteht zu einem großen Teil aus Wasser und ist dadurch ein besonders leichter Snack. Ein paar gekühlte Stücke sind perfekt, wenn der Appetit auf etwas Süßes kommt. Sommer-Idee: Wassermelone mit Limettensaft und frischer Minze, mehr braucht es eigentlich nicht.

Erdbeeren: Süß, frisch und unkompliziert

Erdbeeren in Verpackung © Getty Images

Erdbeeren gehören ebenfalls zu den kalorienärmeren Obstsorten und liefern gleichzeitig Ballaststoffe und Vitamin C. Eine Schale Erdbeeren ist damit eine gute Alternative zu Schokolade oder Gebäck, wenn man Lust auf etwas Süßes hat. Noch besser als Snack: Erdbeeren mit Naturjoghurt. Durch das Protein hält die Kombination länger satt als Obst allein.

Gurke mit Dip

Nicht jeder sommerliche Snack muss süß sein. Gurken bestehen zu einem großen Teil aus Wasser und eignen sich perfekt zum Knabbern. Dazu passt ein leichter Dip aus Naturjoghurt, Zitronensaft, Kräutern, Salz und Pfeffer. Wer etwas mehr Sättigung möchte, kann beispielsweise Hummus dazu servieren. Generell sind Gemüse-Snacks eine praktische Möglichkeit, das Snackvolumen zu erhöhen, ohne dabei besonders viele Kalorien aufzunehmen. Gemüse ist ballaststoffreich und vergleichsweise kalorienarm.

Pfirsich oder Nektarine

Sommer ohne Pfirsiche? Undenkbar. Auch Pfirsiche und Nektarinen eignen sich hervorragend als süßer Snack zwischendurch. Wer daraus ein richtiges Dessert machen möchte, kann einen halbierten Pfirsich kurz grillen und anschließend mit etwas Naturjoghurt und Zimt servieren.

Tomaten mit Basilikum

Kleine Cocktailtomaten sind schnell vorbereitet und eignen sich perfekt für den kleinen Hunger am Nachmittag. Zusammen mit Basilikum und etwas Balsamico werden sie zum sommerlichen Snack. Wer länger satt bleiben möchte, kann ein wenig Mozzarella oder Hüttenkäse dazugeben.

Beeren statt Süßigkeiten

Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren bringen ordentlich Farbe in die Snackschüssel und eignen sich als Alternative zu Süßigkeiten. Besonders praktisch: Eine Mischung aus verschiedenen Beeren lässt sich einfach vorbereiten und direkt aus dem Kühlschrank snacken. Auch gefrorene Beeren können im Sommer eine gute Idee sein, etwa kurz angetaut mit Naturjoghurt.

Selbstgemachtes Popcorn

Popcorn muss nicht automatisch eine Kalorienbombe sein. Selbstgemachtes Popcorn ohne viel Öl, Butter oder Zucker kann ein vergleichsweise leichter Snack sein. Das Problem sind häufig eher die großen Mengen Öl, Butter, Zucker oder karamellisierte Toppings. Wer es herzhaft mag, kann das Popcorn mit Paprika, Kräutern oder etwas Chili würzen. Auch die NHS nennt schlichtes Popcorn als mögliche kalorienärmere Snack-Alternative.

Eis? Ja, aber bewusst genießen

Und natürlich muss man im Sommer nicht komplett auf Eis verzichten. Wer Kalorien sparen möchte, kann beispielsweise zu einem kleinen Fruchteis oder einer kleineren Portion greifen, statt sich das Lieblingsdessert komplett zu verbieten. Denn genau das ist der entscheidende Punkt: Ein einzelnes Eis macht keine Ernährungsweise zunichte. Eine nachhaltige Ernährung darf auch Genuss enthalten.

Lieber sättigend als nur möglichst kalorienarm

Der wichtigste Tipp ist deshalb vielleicht gar nicht, immer nach dem Snack mit den wenigsten Kalorien zu suchen. Wer nach einer Stunde wieder Hunger bekommt, hat wenig gewonnen. Eine Kombination aus Obst oder Gemüse + Protein kann deutlich länger satt machen, etwa Erdbeeren mit Naturjoghurt, Gurke mit Hummus oder Tomaten mit Hüttenkäse. Protein kann zur Sättigung beitragen; eine ausgewogene Ernährung sollte deshalb neben Obst und Gemüse auch Proteinquellen und andere Lebensmittelgruppen enthalten.