Deshalb sollte man Wassermelonen-Kerne NIE wegwerfen

Sie landen meistens im Müll, doch Wassermelonenkerne sind vollgepackt mit Proteinen und wichtigen Vitaminen. Das vermeintliche Abfallprodukt ist extrem gesund.

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Kaum ein Snack schmeckt so sehr nach Sommer wie die Wassermelone. An heißen Tagen essen wir Scheibe für Scheibe, sortieren aber oft die kleinen schwarzen Dinger mühsam aus. Völlig umsonst, denn Wassermelonenkerne sind essbar und liefern dem Körper wertvolle Proteine, Magnesium, Vitamine und ungesättigte Fettsäuren.

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Wassermelonenkerne richtig kauen

Dass im Bauch eine Pflanze heranwächst, ist natürlich ein Kindermärchen. Man kann sie bedenkenlos essen, solange man sie gründlich kaut. Nur so nimmt der Organismus die enthaltenen Nährstoffe auf. Unzerkaut geschluckt verlassen sie den Körper meistens völlig unverändert. Geschmacklich erinnern sie an Kürbiskerne, die wir in Österreich bestens kennen, schmecken aber milder. In vielen Ländern gelten die Samen sogar als echte Delikatesse, weshalb dort eigens Sorten mit besonders großen Kernen gezüchtet werden.

Wassermelonenkerne in der Pfanne

Auch hierzulande findet man die getrocknete Variante bereits im Feinkosthandel. Wer sie nicht roh mit dem Fruchtfleisch essen will, kann Wassermelonenkerne einfach weiterverarbeiten. Nach dem Herauslösen trocknet man sie und röstet sie anschließend mit etwas Olivenöl und Salz im Ofen oder in der Pfanne.

Wassermelonenkerne liefern viel Eiweiß

Der knusprige Snack passt ideal als Topping für Salate, Suppen, Joghurt oder Müsli. Wer es süß mag, kann sie karamellisieren und als Dekoration für Kuchen oder Pudding verwenden. Getrocknet lassen sie sich zudem fein mahlen. Mit rund 29 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm eignen sie sich hervorragend als natürliche Proteinquelle für Smoothies oder Shakes. Beim Brotbacken dienen sie als Alternative zu klassischen Kernen und sorgen für zusätzlichen Biss.