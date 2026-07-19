Jeden Sonntag Blasmusik im Prater

Zum 260-jährigen Bestehen des Wiener Praters bekommt der Riesenradplatz eine musikalische Untermalung: Bis Oktober sorgen jeden Sonntag Blaskapellen bei freiem Eintritt für gute Stimmung.

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Der Wiener Prater wird heuer 260 Jahre alt. Vor diesem Hintergrund wird es bis Oktober jeden Sonntag Blaskapellenmusik am Riesenradplatz geben. Der Wurstelprater knüpft damit an seine lange Geschichte an. Schon im 18. Jahrhundert wurde das Gelände zu einem beliebten Treffpunkt für Unterhaltung, Musik und Gastronomie. Nun sollen Märsche, Walzer und Polkas wieder Besucher anlocken und für gemütliche Sommernachmittage sorgen.

Immer sonntags ab 16 Uhr werden verschiedene Wiener Blasmusikvereine ihr Können präsentieren. Auf dem Programm stehen bekannte Klassiker, die zahlreiche Gäste sofort mitsummen können. Die neue Konzertreihe soll somit nicht nur Touristen, sondern auch Wiener Familien und Stammgäste wieder vermehrt in den Prater locken.

Mit dabei sind unter anderem die Original Hoch- und Deutschmeister, der Musikverein Leopoldau, die Trachtenkapelle Alpenklang, die Blasmusik Don Bosco Neuerdberg, das Kurorchester Oberlaa sowie das Orchester der Wiener Linien. Nach den Auftritten marschieren die Musiker durch den Prater und sorgen bei Gastrobetrieben für gute Unterhaltung.