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Verrückter Einsatz

Hier rettet die Feuerwehr eine verletzte Taube

© Instagram / Oaklandfirefighters
In Oakland kam es zu einer tierisch emotionalen Rettungsaktion: Die örtliche Feuerwehr zögerte keine Sekunde und versorgte eine in Not geratene Taube kurzerhand mit lebenswichtigem Sauerstoff.
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In Oakland, Kalifornien, spielte sich ein absolut außergewöhnlicher Rettungseinsatz ab. Eine Taube war in eine akute Notlage geraten und brauchte dringend Hilfe. Die alarmierten Feuerwehrleute fackelten nicht lange und versorgten den kleinen Vogel direkt vor Ort mit Sauerstoff. Es war eine Beatmung, wie man sie sonst eigentlich nur von menschlichen Patienten kennt.

Erste Hilfe für den Vogel

Die ungewöhnliche Behandlung zeigte zum Glück sofort Wirkung. Wie die Bild schreibt, erholte sich die Taube nach der Sauerstoffzufuhr schnell und flog nur wenig später wieder eigenständig davon. Für den gefiederten Patienten gab es somit ein echtes Happy End.

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Ein großes Herz für Tiere

Der Vorfall beweist wieder einmal, dass Rettungskräfte eben nicht nur für Menschen in Notlagen da sind. In den USA kümmern sich Feuerwehrleute immer wieder verletzte oder in Not geratene Vögel sowie andere Tiere.

Rettungsaktion geht viral

Das Video von dieser besonderen Aktion verbreitete sich rasend schnell im Netz. Es ging viral und begeistert Menschen weltweit. Ein schönes Ende, das zeigt: Jedes Leben zählt.

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