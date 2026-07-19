Wienflussweg saniert: Geh- und Radweg jetzt "ruckelfrei"

Die Sanierung des Wienflussweges zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg ist abgeschlossen. Den Wienern steht hier nun ein sechs Kilometer langer Geh- und Radweg zur Verfügung.

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Der Geh- und Radweg entlang des Wienflusses wurde im ersten Halbjahr 2026 zwischen Wolf in der Au und Nikolaisteg auf über einem Kilometer Länge komplett saniert und barrierefrei gestaltet. Bislang war die flussseitige Hälfte des Weges gepflastert. Dies war für Radfahrer wie für Spaziergänger gleichermaßen unbequem und mühsam. Der Abschnitt wurde nun im selben Belag ausgeführt wie die anderen Abschnitte des Wienflussweges.

"Der Wienflussweg ist sowohl für Alltags- wie auch Freizeitwege sehr beliebt und wird gern genutzt. Bislang war der Abschnitt ab Wolf in der Au stadteinwärts jedoch durch die Pflasterung schwer nutzbar – Radler*innen und Fußgänger*innen nutzen lieber den ungepflasterten Bereich. Dies führte zwangsläufig zu Konflikten. Ich bin froh, dass wir nun einen durchgängig barrierefreien Belag schaffen konnten. Nun steht dem Radlvergnügen auf über 6 km von Auhof bis nach Hietzing nichts mehr im Wege", so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Die Erneuerung des Wienflussweges ist Teil der Radwegoffensive 2026. Die rot-pinke Koalition hat seit dem Start 2021 bereits über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt, dazu kommen 50 km im Bezirksnetz. Auch heuer geht der Ausbau weiter, es stehen 33 Projekte und 12,5 km neue Radwege am Programm.