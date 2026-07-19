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1,1 Promille

Alko-Biker kracht auf A22 in Auto: Frau schwer verletzt

© APA/GEORG HOCHMUTH
Während der 49-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt seine Beifahrerin schwere Verletzungen.
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Wien. Ein betrunkener Motorradfahrer ist Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Donauufer Autobahn A22 gemeinsam mit seiner Begleiterin in Fahrtrichtung Südosttangente A23 unterwegs gewesen, als es zu einem Unfall kam. Im Zuge eines Spurwechsels kollidierte das Motorrad mit einem daneben fahrenden Pkw. Das Paar kam daraufhin zu Sturz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt, der 49-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

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Führerschein abgenommen

Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von rund 1,1 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Das Unfallopfer wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien führte die Erhebungen am Unfallort durch.

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