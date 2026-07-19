Sturm, Hagel und Regen: Hier toben jetzt Gewitter

Eine markante Kaltfront bringt aktuell kräftige Gewitter nach Österreich. Experten warnen vor Hagel, Sturmböen und möglichen Überschwemmungen, besonders im Südosten des Landes.

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Der Wetterdienst GeoSphere Austria hat für Sonntagnachmittag und -abend eine gelbe Gewitterwarnung ausgegeben. Eine Kaltfront sorgt für verbreitet kräftige Gewitter, wobei die Hauptgefahr von Sturmböen ausgeht.

Gewitter-Warnkarte für Österreich mit gelben Warnzonen im Süden und Osten, grün im Rest des Landes. © GeoSphere Austria

Es kann in den Warngebieten punktuell zu Überschwemmungen kommen, sodass Straßen und Keller unter Wasser stehen könnten. Auch kleine Muren sind laut den Experten möglich. Zudem wird vor Blitzeinschlägen gewarnt, die Gebäude oder Bäume in Brand stecken und Stromausfälle auslösen können. Durch den Sturm drohen herumwirbelnde Gegenstände sowie abbrechende Äste oder vereinzelt umfallende Bäume. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sind Verzögerungen möglich.

Sturm, Hagel und Regen: Gefahr im Süden und Osten

Auch "Skywarn Austria" meldete sich am Sonntag mit einer gelben Wetterwarnung der Stufe eins von vier zu Wort. Die Gewitterfront zieht demnach weiter in Richtung Südosten. Die aktuell kräftigsten Zellen befinden sich im Gebiet von Graz-Umgebung Süd über Deutschlandsberg Nord und das Weizer Bergland bis ins Mittelburgenland. Als mögliche Gefahren werden Hagel mit bis zu zwei Zentimetern Durchmesser, kräftiger Starkregen, lokale Sturmböen sowie häufige und kräftige Blitzeinschläge genannt.

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Der private Wetterdienst "uwz" schließt sich an und teilte auf dem Kurznachrichtendienst X mit: "Achtung von Graz bis zum Steirischen Vulkanland: Ausgehend vom Bergland ziehen kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf! Diese breiten sich bis zum Abend auf die Südoststeiermark und auf das Südburgenland aus."

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Besserung des Wetters am Montag

Für den Sonntagabend und die Nacht rechnet "GeoSphere Austria" im Südosten sowie am Alpennordrand zwischen Bregenzerwald und Mostviertel noch mit letzten Regenschauern. In der Nacht auf Montag lassen diese jedoch nach und die Wolken lockern mehr und mehr auf. Der Wind weht dann nur noch schwach aus westlichen Richtungen bei Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 18 Grad.

Am Montag zeigt sich nach dem Abzug der Kaltfront in Richtung Osten zum Wochenstart die Sonne deutlich öfters. Im Laufe des Tages können bei teilweise mäßigem Wind aus West bis Nordwest zeitweise auch ein paar dichtere Wolken durchziehen. Diese sorgen vor allem an der Alpensüdseite sowie im Südosten Österreichs für einige Regenschauer. Mitunter gehen hier auch noch Gewitter nieder. Die Temperaturen bewegen sich am Montag zwischen 7 und 18 Grad in der Früh und erreichen tagsüber 22 bis 29 Grad.