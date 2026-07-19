Achtung: Neue Regeln auf der A21

Auf der A21 Wiener Außenring Autobahn bei Brunn am Gebirge und Vösendorf startet die nächste Bauphase der laufenden Fahrbahnsanierung. Autofahrer müssen sich vor allem nachts auf Einschränkungen einstellen.

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Die ASFINAG setzt ihre Sanierungsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Brunn und dem Knoten Vösendorf fort. Damit die neue Bauphase starten kann, wird von 20. bis 22. Juli jeweils zwischen 22 und 5 Uhr früh die Verkehrsführung umgebaut. In Fahrtrichtung Steinhäusl steht während dieser Nachtstunden im Baustellenbereich nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zusätzlich ist die Auffahrt von der A2 Richtung Graz auf die A21 Richtung Steinhäusl gesperrt. Der Verkehr wird über die Vorarlberger Allee umgeleitet.

Auch auf der Richtungsfahrbahn Vösendorf laufen zwischen 20. und 24. Juli umfangreiche Umbauarbeiten. Dort kommt es ebenfalls in den Nachtstunden zu Fahrstreifenreduktionen. Die Maßnahmen dienen der Vorbereitung der nächsten Sanierungsetappe und sollen den Verkehr während der Bauarbeiten möglichst aufrechterhalten.

Ab 23. Juli um 5 Uhr früh gilt schließlich die neue Verkehrsführung. Trotz der Baustelle stehen auf der A21 weiterhin zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Möglich macht das eine Gegenverkehrsführung, bei der ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Vösendorf auf die Gegenfahrbahn verlegt wird. Autofahrer müssen jedoch mit schmäleren und teilweise verschwenkten Fahrstreifen rechnen. Im gesamten Baustellenbereich bleibt zudem Tempo 60 aufrecht. Die ASFINAG rät Verkehrsteilnehmern, für die nächtlichen Umbauarbeiten mehr Zeit einzuplanen.