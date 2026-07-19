Theaterfest Niederösterreich: Jetzt starten die großen Premieren

Der Premierenreigen beim Theaterfest Niederösterreich nimmt jetzt richtig Fahrt auf: In den kommenden Tagen feiern gleich mehrere neue Produktionen ihre Premiere und sorgen für einen abwechslungsreichen Kultursommer.

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Der Kultursommer läuft auf Hochtouren: Beim Theaterfest Niederösterreich hebt sich in den nächsten Tagen gleich für mehrere neue Produktionen der Vorhang. Ob humorvolle Komödie, große Musicalgefühle oder spannende Familienstücke – auf den Bühnen im ganzen Land wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher.

Carmen darf nicht platzen. © Robert Peres

Ab 21. Juli trumpfen die Wachaufestspiele Weißenkirchen mit der turbulenten Komödie "Carmen darf nicht platzen" auf, in der eine überraschende Verwechslung kurz vor einer Opernaufführung für jede Menge Chaos sorgt. Nur zwei Tage später bringt Langenlois mit "Hello, Dolly!" erstmals einen Broadway-Klassiker auf den Spielplan. Ab 24. Juli folgen gleich zwei Musical-Höhepunkte: In Baden begeistert "Tootsie" mit einer rasanten Verwechslungsgeschichte, während auf der Felsenbühne Staatz "Ghost – Nachricht von Sam" die bewegende Liebesgeschichte des Hollywood-Erfolgsfilms auf die Bühne bringt.

Die Spielorte des Theaterfests Niederösterreich 2026. © Theaterfest Niederösterreich

Ab 26. Juli kommen bei den Sommerspielen Melk auch die jüngsten Theaterfans auf ihre Kosten. Die Musikrevue "Emma Ehrlich" erzählt die Geschichte eines mutigen Mädchens, das mit viel Neugier der Wahrheit auf den Grund geht. Und es stehen noch weitere Premieren in den Startlöchern: Am 30. Juli folgt "Ein Sommernachtstraum" in Stockerau, am 9. August "Horrible Habsburger!" in Mödling und am 21. August "Der Wachauer Jedermann" in Weißenkirchen.