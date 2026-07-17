25 Jahre
Karikaturmuseum Krems feiert JUHUU-biläumsjahr
Mit einem großen Fest und gleich drei neuen Ausstellungen läutet das Karikaturmuseum Krems sein 25-jähriges Bestehen ein. Am Samstag, den 18. Juli, startet das "JUHUU-biläumsjahr" mit Werkschauen von Gerhard Haderer, dem beliebten Kinderbuch-Phänomen "Das NEINhorn" sowie der Ausstellung "Fem*flixt!". Besucher erwartet zum Auftakt freier Eintritt, ein buntes Familienprogramm, Lesungen, Signierstunden und spannende Führungen – ein Tag ganz im Zeichen von Kunst, Humor und gemeinsamer Feierlaune.
Auch interessant
"25 Jahre Karikaturmuseum Krems sind für uns Anlass, die Vielfalt von Karikatur und Satire zu feiern. Ein besonderer Knaller ist die Rückkehr von Gerhard Haderer nach Krems: Erstmals zeigen wir einen Großteil seiner beeindruckenden Ölbilder. Mit dem NEINhorn bieten wir einen Schwerpunkt für die ganze Familie, während 'Fem*flixt!' von Astrid Langer und Judith Lava mit Witz und Scharfsinn einen feministischen Blick auf Satire wirft", so Direktor Gottfried Gusenbauer und Kuratorin Anna Steinmair vom Karikaturmuseum Krems.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden