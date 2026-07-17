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25 Jahre

Karikaturmuseum Krems feiert JUHUU-biläumsjahr

Vier Frauen posieren an einer großen, dekorativen Geburtstagstorte im Karikaturmuseum Krems.
© KMK, Foto: Walter Skokanitsch
Am Samstag erfolgt ein dreifacher Ausstellungsauftakt mit Gerhard Haderer, dem NEINhorn und Fun Feminism.
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Mit einem großen Fest und gleich drei neuen Ausstellungen läutet das Karikaturmuseum Krems sein 25-jähriges Bestehen ein. Am Samstag, den 18. Juli, startet das "JUHUU-biläumsjahr" mit Werkschauen von Gerhard Haderer, dem beliebten Kinderbuch-Phänomen "Das NEINhorn" sowie der Ausstellung "Fem*flixt!". Besucher erwartet zum Auftakt freier Eintritt, ein buntes Familienprogramm, Lesungen, Signierstunden und spannende Führungen – ein Tag ganz im Zeichen von Kunst, Humor und gemeinsamer Feierlaune.

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"25 Jahre Karikaturmuseum Krems sind für uns Anlass, die Vielfalt von Karikatur und Satire zu feiern. Ein besonderer Knaller ist die Rückkehr von Gerhard Haderer nach Krems: Erstmals zeigen wir einen Großteil seiner beeindruckenden Ölbilder. Mit dem NEINhorn bieten wir einen Schwerpunkt für die ganze Familie, während 'Fem*flixt!' von Astrid Langer und Judith Lava mit Witz und Scharfsinn einen feministischen Blick auf Satire wirft", so Direktor Gottfried Gusenbauer und Kuratorin Anna Steinmair vom Karikaturmuseum Krems.

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