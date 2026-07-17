Karikaturmuseum Krems feiert JUHUU-biläumsjahr

Am Samstag erfolgt ein dreifacher Ausstellungsauftakt mit Gerhard Haderer, dem NEINhorn und Fun Feminism.

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Mit einem großen Fest und gleich drei neuen Ausstellungen läutet das Karikaturmuseum Krems sein 25-jähriges Bestehen ein. Am Samstag, den 18. Juli, startet das "JUHUU-biläumsjahr" mit Werkschauen von Gerhard Haderer, dem beliebten Kinderbuch-Phänomen "Das NEINhorn" sowie der Ausstellung "Fem*flixt!". Besucher erwartet zum Auftakt freier Eintritt, ein buntes Familienprogramm, Lesungen, Signierstunden und spannende Führungen – ein Tag ganz im Zeichen von Kunst, Humor und gemeinsamer Feierlaune.

"25 Jahre Karikaturmuseum Krems sind für uns Anlass, die Vielfalt von Karikatur und Satire zu feiern. Ein besonderer Knaller ist die Rückkehr von Gerhard Haderer nach Krems: Erstmals zeigen wir einen Großteil seiner beeindruckenden Ölbilder. Mit dem NEINhorn bieten wir einen Schwerpunkt für die ganze Familie, während 'Fem*flixt!' von Astrid Langer und Judith Lava mit Witz und Scharfsinn einen feministischen Blick auf Satire wirft", so Direktor Gottfried Gusenbauer und Kuratorin Anna Steinmair vom Karikaturmuseum Krems.