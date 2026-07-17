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NVIDIA überholt

Börse-Knall: Apple ist die wertvollste Marke der Welt

OR
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Apple investert eine Milliarde ins TV-Geschäft
© Apple
Apple ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt.
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Die Marktkapitalisierung des US-Techkonzerns überstieg am Freitag die des Spitzenreiters der vergangenen Monate - Nvidia. Die Aktie des Chip-Herstellers sackte zum Börsenstart in den USA um mehr als vier Prozent ab. Nvidia wurde am Freitagnachmittag MESZ zeitweise mit 4,8 Billionen Dollar (4,2 Billionen Euro) bewertet, Apple dagegen mit 4,9 Billionen Dollar.

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Hintergrund sind Befürchtungen an der Wall Street, Halbleiter- und andere Techkonzerne seien überbewertet. "Die Messlatte liegt zu hoch, sodass es nur nach unten gehen kann", sagte Sam Stovall von der Investmentanalysefirma CFRA Research. Er rechnet damit, dass Investmentfonds in andere Sektoren umschichten.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Apple-Aktie durch eine aktuelle Analyse der Großbank HSBC. Die Experten stuften das Wertpapier auf "Kaufen" hoch und sehen das Unternehmen vor einem wichtigen operativen Wendepunkt. Vor allem die Einführung von "Apple Intelligence" in weiteren Märkten, eine rundum überarbeitete Siri sowie eine vielversprechende Produktpipeline – inklusive Gerüchten über ein mögliches faltbares iPhone – befeuern das Vertrauen der Anleger.

Spannendes Duell an der Börse

Das Duell um die Krone an der Börse bleibt in den kommenden Wochen extrem spannend. Die nächsten Quartalsberichte werden von Analysten als entscheidend angesehen. Apple wird seine aktuellen Ergebnisse bereits am 30. Juli vorlegen, Nvidia folgt schließlich am 26. August. Anleger achten dabei besonders auf das Service-Geschäft von Apple, die Entwicklung auf dem chinesischen Markt und erste Signale zum kommenden iPhone 18.

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