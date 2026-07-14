Digital
TV
E-Paper

Neue Modelle

iPhone-Hammer: Apple plant Großangriff trotz Krise

OR
von
Apples "iRadio" kommt im Sommer
© AP Photos
Wie die renommierte Wirtschaftszeitung "Nikkei Asia" berichtet, will Apple trotz der weltweiten Lieferengpässe bei wichtigen Computer-Chips massiv aufrüsten.
OE24 auf Google bevorzugen

Aufgrund der explodierenden Kosten bei den Speicherchips aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe hat Apple die Preise für Laptops, Tablets und Zubehör in Europa zum Teil drastisch angehoben. Bisher hat Apple die iPhone-Preise stabil gehalten. Dank langfristiger Lieferverträge konnte man den Schock abfedern – doch die Chefetage rund um Tim Cook gab bereits zu, dass Erhöhungen angesichts der beispiellosen Krise langfristig unvermeidlich sind.

Auch interessant

Diese Smartphone-Einstellung bedroht Ihre Passwörter

Apple klagt OpenAI wegen Geheimnis-Verrat

Dieses iPhone-Symbol ist ein Akku-Fresser

Nun plant der US-Tech-Riese Apple laut einem aktuellen Medienbericht eine gewaltige Modell-Offensive. Gleich fünf neue iPhones sollen bis Mitte 2027 auf den Markt kommen – der Fokus liegt dabei ganz klar auf einer technischen Revolution, mit der der Konzern neue Marktanteile erobern will. Dass ein faltbares Modell kommt ist schon länger bekannt, doch nun sollen gleich vier weitere iPhones präsentiert werden.

Das Unternehmen hat seine Zulieferer demnach bereits angewiesen, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones noch in diesem Jahr vorzubereiten. Bisher ging die Branche von deutlich geringeren Mengen aus.

Apple im Vorteil

Branchenkenner betonen, dass der iPhone-Hersteller eine deutlich stärkere Verhandlungsposition als die meisten Konkurrenzfirmen besitzt, was die Preise und Liefermengen betrifft.

Apple vom Thron gestoßen
© Mark Lennihan/AP/dapd

iPhone-Fans und Tech-Interessierte fiebern nun schon der traditionellen Apple-Präsentation im Herbst entgegen. Ein genaues Datum ist bislang nicht offiziell festgelegt. Üblicherweise findet sie allerdings am zweiten Dienstag im September statt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Großbrand auf Marineschiff

iPhone-Hammer: Apple plant Großangriff trotz Krise

Hund "Bubi" tot: Das sagt die Besitzerin

Disney+ soll bald kostenlos werden

Nach Festnahme: Andrew droht nun lebenslange Haft!

Android bringt KI-Schutz gegen Telefonbetrug

Diese unbekannte Funktion hat die Apple Watch

Moskau plant Web-Überwachung für Schüler

Neues Geheim-Papier: Sprengen Wiener Grüne Koalition?

Diese Smartphone-Einstellung bedroht Ihre Passwörter