Rotes Band für Radler: Wiens neuer Weg ins Grüne

In der Breitenleer Straße hat das Grau ausgedient, jetzt dominiert Rot und Grün. Zwischen Kagraner Platz und Zwerchäckerweg rollen Radler auf einer eigenen Spur, flankiert von 81 jungen Bäumen.

Wie ein leuchtendes Band zieht sich die neue Multifunktionsspur durch die Breitenleer Straße und verändert das Bild im 22. Bezirk. Auf 1,5 Kilometern Länge rollen Radfahrer und Busse nun auf einer rot eingefärbten Spur. 81 frisch gepflanzte Bäume spenden in den Sommermonaten kühlen Schatten und bringen Leben auf den Asphalt. Zwischen Kagraner Platz und Zwerchäckerweg sorgt die Neugestaltung für Sicherheit, frische Luft und mehr Platz für alle.

Wo einst Radler mit Autos um Zentimeter rangen, gibt es jetzt klare Verkehrsflächen. Zwei Autospuren in beide Richtungen bleiben erhalten, die Gehsteige sind nun zwei Meter breit und auf beiden Straßenseiten verläuft eine durchgehende Multifunktionsspur für klimafreundlichen Verkehr. Entlang der Strecke wurden zudem Flächen entsiegelt, damit mehr Grün entstehen kann.

© MA28/Christian Fürthner

Verbindung bis ins Umland

Die neue Strecke endet nicht am Kagraner Platz. Sie schließt direkt an den fertiggestellten Mega-Radhighway Wagramer Straße an. Von der Urania über die Praterstraße bis ins niederösterreichische Raasdorf können Radfahrer nun ohne Unterbrechung unterwegs sein. Der Mega-Radhighway ist sieben Kilometer lang und vier Meter breit und bildet das Rückgrat des Wiener Hauptradnetzes. Die Breitenleer Straße wird zum wichtigen Zubringer, der die Donaustadt noch enger mit dem Zentrum verbindet. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) betont, dass mit dieser Neugestaltung der Radverkehr attraktiver und sicherer geworden ist und die zusätzliche Begrünung die Straße für Anwohnerinnen und Anwohner aufwertet.

Wiens Rad-Offensive

Die Stadt treibt den Ausbau des Radnetzes mit Hochdruck voran. Mehr als 250 Projekte im Hauptradwegenetz sind umgesetzt oder in Planung, insgesamt fast 100 Kilometer. Rund 130 Millionen Euro flossen bereits in die Infrastruktur. Auch das Bezirksnetz wächst, mehr als 50 Kilometer neue Wege wurden geschaffen. Der Erfolg lässt sich messen, denn der Anteil der Radwege an allen Wegen stieg von sieben Prozent im Jahr 2019 auf elf Prozent im Jahr 2024. In der Donaustadt entstanden allein in den letzten Jahren 14 Kilometer neuer Radinfrastruktur. Die Breitenleer Straße reiht sich nun ein in eine wachsende Kette von Verbindungen, die Wien grüner, sicherer und lebenswerter machen.