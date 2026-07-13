Disney+ soll bald kostenlos werden

Die Ära der klassischen Streaming-Abonnements gerät zunehmend ins Wanken. Angesichts steigender Kosten und wachsender Konkurrenz überdenken die großen Anbieter ihre bisherigen Strategien. Disney+ überlegt nun ausgewählte Inhalte völlig kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

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Hinter den Kulissen des Entertainment-Riesen brodelt die Gerüchteküche gewaltig! Das US-Wirtschaftsmagazin "Business Insider" hat geheime Details aus dem Unternehmen zugespielt bekommen. Demnach wird intern ein Modell heiß diskutiert, das die gesamte Branche auf den Kopf stellen könnte: Beliebte Filme und Serien komplett ohne teures Abo! Befeuert wird der Insider-Report durch Technik-Chef Adam Smith, der das Gratis-Modell bei einem Firmen-Treffen ins Spiel gebracht haben soll. Noch hält sich Disney mit einer offiziellen Bestätigung bedeckt, und auch der genaue Startschuss steht noch in den Sternen – doch die Pläne scheinen längst auf dem Tisch zu liegen.

Der Angriff der Gratis-Riesen: Disney unter Druck

Für die etablierten Streaming-Giganten wäre dieser Schritt eine Sensation. Während die Konkurrenz bisher nur mit kurzen Testphasen ködert, kennt man dauerhafte Gratis-Inhalte fast nur vom Werbe-Modell Amazon Freevee. Doch Disney steht mit dem Rücken zur Wand. Kostenlose Plattformen wie YouTube erleben einen beispiellosen Boom und fraßen im April 2026 fast 20 Prozent des gesamten US-Fernsehmarktes auf. Die Zuschauer flüchten reihenweise zur Null-Tarif-Konkurrenz.

Zieht die Konkurrenz nach?

Ob Disney diesen radikalen Befreiungsschlag tatsächlich wagt, hängt am Ende am seidenen Faden des Geldes: Schafft es der Konzern, durch clevere Werbung auch ohne Abo-Gebühren fette Gewinne einzufahren und neue User anzulocken? Wenn dieser Plan aufgeht, dürfte das ein gewaltiges Beben in der Streaming-Landschaft auslösen. Netflix und Co. stünden unter massivem Zugzwang und könnten wohl oder übel nachziehen.