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ITV-Übernahme

Milliardendeal: Sky greift Netflix und Co. an

Eingang zum Sky Broadcast Technology Campus in Leeds Dock, Großbritannien.
© Getty Images
Alternative zu globalen Streaming-Giganten soll entstehen
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Mit einem 1,6 Mrd. Pfund (rund 1,9 Mrd. Euro) schweren Deal zur Übernahme der Medien- und Unterhaltungssparte des Senders ITV will Sky ein britisches Streaming-Angebot als Konkurrenz für Netflix und Co. schaffen. Nach monatelangen Verhandlungen einigte sich Sky mit ITV auf den Kauf von ITV Media & Entertainment für umgerechnet rund 1,9 Mrd. Euro. Entstehen soll Sky zufolge ein führender britischer Streaminganbieter als Alternative zu den globalen Streaming-Giganten.

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Der Deal umfasst den Streaming-Dienst ITVX und die frei empfangbaren Sender von ITV, nicht aber etwa die Produktionssparte. Die Nachrichtenredaktionen der beiden Sender sollen eigenständig bleiben. Sky hat sich demnach zudem zu einem fünfjährigen Liefervertrag im Wert von 2,1 Mrd. Pfund verpflichtet.

Das ITV-Logo auf einem modernen Gebäude in Media City, Salford, Manchester bei blauem Himmel.
© Getty Images

Die Vereinbarung braucht laut Sky noch die Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. ITV ist Großbritanniens größter kommerzieller Fernsehsender, hat jedoch als Public Service Broadcaster einen gesetzlichen Versorgungsauftrag. Die Fernsehsender sollen frei empfangbar und ITVX weiterhin kostenlos angeboten werden, heißt es.

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