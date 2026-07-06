Diese alten Handys sind ein Vermögen wert

Wer alte Handys oder Smartphones jahrelang in einer Schublade aufbewahrt hat, könnte jetzt eine angenehme Überraschung erleben.

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Einige Mobiltelefone aus den 1980er-, 1990er- und frühen 2000er-Jahren sind inzwischen begehrte Sammlerstücke und erzielen auf Online-Marktplätzen oder bei Auktionen teils erstaunliche Preise. Besonders seltene Modelle, limitierte Sondereditionen oder originalverpackte Geräte können mehrere Tausend Euro wert sein. Darauf weist das Technikportal GIGA hin.

Entscheidend für den Wert sind vor allem der Zustand, die Seltenheit und das vorhandene Zubehör. Ein ungeöffnetes Gerät in Originalverpackung bringt häufig ein Vielfaches eines gebrauchten Exemplars ein. Manche Handys, die damals kaum Käufer fanden oder in geringen Stückzahlen produziert wurden, gelten heute als echte Raritäten.

Zu den wertvollsten Modellen gehören unter anderem:

Mobira Senator (1982): funktionstüchtige Exemplare können mehrere Tausend Euro wert sein.

funktionstüchtige Exemplare können mehrere Tausend Euro wert sein. Motorola DynaTAC 8000X: eines der ersten Mobiltelefone überhaupt, mit Preisen von über 4.000 Euro.

eines der ersten Mobiltelefone überhaupt, mit Preisen von über 4.000 Euro. Nokia 8800: je nach Zustand bis zu 800 Euro.

je nach Zustand bis zu 800 Euro. Nokia 9000 Communicator: oft rund 200 Euro wert.

oft rund 200 Euro wert. Motorola 3200: originalverpackte Geräte werden teils sogar für mehrere Tausend Euro angeboten.

originalverpackte Geräte werden teils sogar für mehrere Tausend Euro angeboten. Motorola StarTAC 130: gebrauchte Geräte ab etwa 150 Euro, neue bis rund 850 Euro.

gebrauchte Geräte ab etwa 150 Euro, neue bis rund 850 Euro. Nokia 8810 und Nokia 8850: begehrte Klassiker mit mehreren Hundert Euro Marktwert.

und begehrte Klassiker mit mehreren Hundert Euro Marktwert. Nokia 7280: das ungewöhnliche "Lippenstift-Handy" erzielt teils über 500 Euro.

das ungewöhnliche "Lippenstift-Handy" erzielt teils über 500 Euro. Erstes iPhone (2007): gebrauchte Geräte bringen mehrere Hundert Euro, ungeöffnete Exemplare können bei Auktionen sogar fünf- oder sechsstellige Beträge erzielen.

gebrauchte Geräte bringen mehrere Hundert Euro, ungeöffnete Exemplare können bei Auktionen sogar fünf- oder sechsstellige Beträge erzielen. Nokia 8800 Arte Carbon: als Luxusmodell bis zu 1.200 Euro wert.

als Luxusmodell bis zu 1.200 Euro wert. Sagem myC-3B: seltenes Modell mit Preisen von rund 650 Euro.

seltenes Modell mit Preisen von rund 650 Euro. Motorola V3 Dolce & Gabbana: begehrte Sonderedition mit Sammlerwert. Motorola V70: Design-Klassiker mit steigenden Preisen.

begehrte Sonderedition mit Sammlerwert. Design-Klassiker mit steigenden Preisen. Siemens Xelibri 6: der damalige Verkaufsflop ist heute bei Sammlern gefragt.

der damalige Verkaufsflop ist heute bei Sammlern gefragt. Samsung Matrix SPH-N270: die Sonderedition zum Film "Matrix" erzielt gebraucht bereits über 1.000 Euro.

die Sonderedition zum Film "Matrix" erzielt gebraucht bereits über 1.000 Euro. Nokia N-Gage: das Gaming-Handy bringt je nach Zustand bis zu 750 Euro.

das Gaming-Handy bringt je nach Zustand bis zu 750 Euro. Motorola StarTAC Rainbow: seltene Farbvariante mit Sammlerwert.

seltene Farbvariante mit Sammlerwert. Nokia 3310: die Handy-Legende ist zwar weit verbreitet, originalverpackte Geräte erzielen aber dennoch rund 120 Euro.

Wer also noch alte Mobiltelefone im Keller oder auf dem Dachboden entdeckt, sollte sie vor dem Entsorgen genau prüfen. Selbst wenn nicht jedes Gerät ein Vermögen wert ist, können seltene Modelle oder Handys in neuwertigem Zustand heute deutlich mehr einbringen als ihr ursprünglicher Kaufpreis vermuten lässt.