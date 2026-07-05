Top-Ökonom: VW wird an Chinesen verkauft

Die europäische Autoindustrie steht nach Einschätzung führender Wirtschaftsexperten vor einem historischen Umbruch.

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Besonders drastisch formuliert es Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW): "VW wird wahrscheinlich von einem chinesischen Autohersteller aufgekauft. Etwa von BYD", so der Ökonom in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung"

A BYD dealership center is seen in Budapest, Hungary, on June 13, 2026. BYD is a Chinese electric vehicle manufacturer expanding its presence in Europe through retail showrooms, electric vehicle sales, plug-in hybrid models, and after-sales service operations. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images) © NurPhoto via Getty Images

Hintergrund der Aussage sind die anhaltenden Probleme bei Volkswagen. Der Konzern kämpft mit sinkenden Gewinnen, schwächelnden Absatzzahlen und einem harten Sparkurs. Medienberichten zufolge werden derzeit Einsparungen geprüft, die bis zu 100.000 Arbeitsplätze betreffen könnten. Auch mehrere deutsche Standorte sowie das Modellprogramm stehen auf dem Prüfstand. Volkswagen selbst kommentierte die Berichte bislang nicht, betonte aber mehrfach, dass das bisherige Geschäftsmodell angesichts des globalen Wettbewerbs an seine Grenzen stoße.

Besonders groß ist der Druck aus China. Laut Daten des Branchenverbands der chinesischen Automobilhersteller (CAAM) ist China inzwischen der größte Autoexporteur der Welt und hat Japan überholt. Hersteller wie BYD, Geely oder Chery gewinnen auch in Europa rasant Marktanteile – vor allem mit Elektroautos zu konkurrenzfähigen Preisen.

Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" warnte auch der Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson: "Das traditionelle Modell der Autoexporte stirbt aus." Europäische Hersteller müssten sich auf einen grundlegenden Strukturwandel einstellen.

Schularick sieht dennoch Chancen für Europa. China solle Zugang zum europäischen Markt erhalten, allerdings nur unter der Bedingung, dass Fahrzeuge auch in Europa produziert werden. "Europa braucht technologische Autonomie in Schlüsselbereichen", fordert der Ökonom. Nur mit Investitionen in Zukunftstechnologien könne verhindert werden, dass Europas Industrie im Wettbewerb zwischen den USA und China weiter an Boden verliert. Seine Aussage zu einer möglichen Übernahme von Volkswagen versteht sich dabei ausdrücklich als Prognose – konkrete Pläne oder Verhandlungen gibt es dafür derzeit nicht.