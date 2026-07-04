China-Autobauer: 10 neue Modelle in Europa

Great Wall Motor will in Europa deutlich wachsen. Der chinesische Autobauer plant dafür mindestens zehn neue Modelle in den kommenden zwei Jahren.

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Der chinesische Autobauer Great Wall Motor will seinen Marktanteil in Europa bis 2030 auf drei bis fünf Prozent steigern. Dafür sollen in den kommenden zwei Jahren mindestens zehn neue Modelle auf den Markt kommen.

Breite Modellpalette geplant

Nach Angaben von Technikchefin Nicole Wu soll die Modellpalette von Kleinwagen bis zu großen Geländewagen reichen.

Große Hoffnungen setzt der Konzern auf den Kompakt-SUV Ora 5. Das Modell wird als Benziner, Hybrid und Elektroauto ab einem Preis von 26.950 Euro erhältlich sein.

Nicole Wu sagte: "Der Ora 5 wird unser absatzstärkstes Modell sein."

Weitere Modelle folgen

Noch in diesem Jahr sollen weitere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Dazu zählen der Geländewagen Tank 300 und ein großer Pick-up.

Drei Marken für Europa

Für den europäischen Markt verfolgt Great Wall Motor eine Strategie mit drei Marken: GWM für das Volumensegment, Wey für Premium-SUVs und Tank für hochwertige Geländewagen.

Der Konzern gehörte zu den ersten chinesischen Herstellern in Europa, hatte mit seiner auf Elektroautos ausgerichteten Strategie zunächst jedoch Schwierigkeiten.

Zudem erwägt das Unternehmen den Aufbau einer Fertigung in Europa. Nicole Wu sagte: "Europa ist ein strategischer Markt für unser Unternehmen, eine Lokalisierung ist ein Muss."