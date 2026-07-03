Handel
TV
E-Paper
Business

Kundendialog

BILLA holt Kunden an einen gemeinsamen Tisch

© Getty Images
Der Lebensmittelhändler  startet ein neues Kundengremium: Ausgewählte Kunden aus ganz Österreich sollen ein Jahr lang regelmäßig mit dem Vorstand und Experten über Verbesserungen diskutieren.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer kennt BILLA besser als die Menschen, die täglich dort einkaufen? Die Supermarktkette will die Meinung seiner Kunden  künftig noch stärker in die Weiterentwicklung des Unternehmens einfließen lassen. Mit dem neuen BILLA Kundengespräch  startet der Lebensmittelhändler erstmals ein Dialogformat, bei dem ausgewählte Kund aus ganz Österreich regelmäßig mit dem Vorstand und Fachabteilungen zusammentreffen.
Über einen Zeitraum von einem Jahr finden alle zwei Monate persönliche Treffen statt. Dabei sollen Themen wie Einkaufserlebnis, Sortiment, Warenverfügbarkeit oder weitere aktuelle Schwerpunkte diskutiert werden. Ergänzend sind digitale Befragungen geplant.

Ideen aus erster Hand

"Die ehrlichste Marktforschung sitzt nicht im Büro, sie kauft täglich bei uns ein. Wir wollen Menschen zu uns an den Tisch holen und uns selbst ihre Ideen und Bedürfnisse anhören. Mit dem BILLA Kundengespräch schaffen wir jetzt einen direkten, strukturierten Austausch, der uns ermöglicht, das Feedback der Kundinnen und Kunden direkt einzuholen. Wir wollen zuhören, lernen und uns dort weiterentwickeln, wo es für unsere Kunden zählt", erklärt Erich Szuchy, BILLA Vorstandsvorsitzender.

Auch interessant

Steuersenkung bringt großen Mehraufwand

Preis-Kampf: So sparen Kunden jetzt mehr

NEOH startet mit zuckerfreiem Eis

Bewerbung bis Ende Juli möglich

Für das Gremium werden Kund aus unterschiedlichen Regionen Österreichs gesucht. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die Mitgliedschaft beginnt Mitte August 2026 und dauert ein Jahr.
Als Anerkennung für die Teilnahme an den persönlichen Treffen erhalten die Mitglieder eine Aufwandsentschädigung in Form von BILLA-Gutscheinen. Interessierte können sich bis einschließlich 26. Juli 2026 online unter www.billa.at/einfachmitreden bewerben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alza jagt Amazon – Spar-Zuckerl für Firmen

117 SPAR-Lehrlinge werden FAIRTRADE-Botschafter

Billa rundet bei MwSt-Senkung immer ab

Preis-Kampf: So sparen Kunden jetzt mehr

NEOH startet mit zuckerfreiem Eis

Neue Packerl-Steuer der EU trifft fast jede Online-Bestellung

Amazon-Report: KMU exportieren auf Rekordniveau

Supermarkt-Preisschlacht zur Steuersenkung

Steuersenkung bringt großen Mehraufwand

BILLA holt Kunden an einen gemeinsamen Tisch