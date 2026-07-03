BILLA holt Kunden an einen gemeinsamen Tisch

Der Lebensmittelhändler startet ein neues Kundengremium: Ausgewählte Kunden aus ganz Österreich sollen ein Jahr lang regelmäßig mit dem Vorstand und Experten über Verbesserungen diskutieren.

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Wer kennt BILLA besser als die Menschen, die täglich dort einkaufen? Die Supermarktkette will die Meinung seiner Kunden künftig noch stärker in die Weiterentwicklung des Unternehmens einfließen lassen. Mit dem neuen BILLA Kundengespräch startet der Lebensmittelhändler erstmals ein Dialogformat, bei dem ausgewählte Kund aus ganz Österreich regelmäßig mit dem Vorstand und Fachabteilungen zusammentreffen.

Über einen Zeitraum von einem Jahr finden alle zwei Monate persönliche Treffen statt. Dabei sollen Themen wie Einkaufserlebnis, Sortiment, Warenverfügbarkeit oder weitere aktuelle Schwerpunkte diskutiert werden. Ergänzend sind digitale Befragungen geplant.

Ideen aus erster Hand

"Die ehrlichste Marktforschung sitzt nicht im Büro, sie kauft täglich bei uns ein. Wir wollen Menschen zu uns an den Tisch holen und uns selbst ihre Ideen und Bedürfnisse anhören. Mit dem BILLA Kundengespräch schaffen wir jetzt einen direkten, strukturierten Austausch, der uns ermöglicht, das Feedback der Kundinnen und Kunden direkt einzuholen. Wir wollen zuhören, lernen und uns dort weiterentwickeln, wo es für unsere Kunden zählt", erklärt Erich Szuchy, BILLA Vorstandsvorsitzender.

Bewerbung bis Ende Juli möglich

Für das Gremium werden Kund aus unterschiedlichen Regionen Österreichs gesucht. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die Mitgliedschaft beginnt Mitte August 2026 und dauert ein Jahr.

Als Anerkennung für die Teilnahme an den persönlichen Treffen erhalten die Mitglieder eine Aufwandsentschädigung in Form von BILLA-Gutscheinen. Interessierte können sich bis einschließlich 26. Juli 2026 online unter www.billa.at/einfachmitreden bewerben.