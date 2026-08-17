Apple bleibt König der teuren Handys

Das Premium-Segment bei Smartphones boomt wie nie zuvor.

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Wie die Marktforscher von Counterpoint Research ermittelten, entfielen im ersten Halbjahr 2026 bereits 29 Prozent aller verkauften Handys auf Geräte mit einem Großhandelspreis ab 600 Dollar – ein neuer Rekord. 2025 waren es erst 25 Prozent, 2022 sogar nur 20 Prozent. Auch die absoluten Verkaufszahlen legten weltweit um fünf Prozent zu

Warum immer mehr zu teuren Handys greifen

Nicht nur die Kauflust der Kunden treibt den Trend an. Laut Counterpoint-Analyst Harshit Rastogi sorgen auch steigende Speicher- und Komponentenkosten für höhere Preise in der Mittelklasse. Dadurch schrumpft der Preisabstand zu Premium-Geräten – vor allem zu älteren oder rabattierten Spitzenmodellen.

Apple und Samsung dominieren

Apple bleibt mit Abstand der unangefochtene Marktführer im Premium-Segment. Allerdings bröckelt der Anteil des Tech-Riesen: 2022 hielt er noch 74 Prozent, im ersten Halbjahr 2026 nur mehr 65 Prozent. Hauptgrund ist der stärkere Wettbewerb in China, dem weltweit größten Markt für teure Smartphones. Heimische Hersteller wie Huawei, Xiaomi, Oppo und Vivo holen dort immer weiter auf.

Samsung konnte seine Verkäufe im Premium-Bereich um drei Prozent steigern und kommt nun auf 19 Prozent Marktanteil. Gemeinsam halten Apple und Samsung damit 84 Prozent des Marktes – ein leichter Anstieg gegenüber 82 Prozent im Vorjahr.