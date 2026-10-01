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Kunden-Ansturm

Mega-Run auf Billa seit Aktions-Start

Aaron Brüstle
von
© Billa
Mehr als sechs Millionen Einkäufe in den ersten sechs Tagen der neuen IMMER-CLEVER-PREIS-Aktion. Besonders gefragt waren Red Bull mit über 2 Millionen Stück, über eine Million Bier und Knopfsemmeln mit mehr als 700.000 Stück.
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Die neue Aktion bei Billa und Billa Plus löste einen Kunden-Ansturm aus. Rund sechs Millionen Einkäufe gab es vom 24. bis einschließlich 29. September.

Besonders gefragt waren Red Bull mit über 2 Millionen Stück, über eine Million Bier und Knopfsemmeln mit mehr als 700.000 Stück. Hinzu kamen über eine halbe Million Dosen Coca-Cola sowie über 80.000 Kilogramm Faschiertes.

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Billa-Boss: "Dauerhaft günstig statt nur kurzfristig in Aktion"

Mit dem IMMER CLEVER PREIS können Kund:innen bei Billa und Billa Plus bis zu 3.000 Produkte dauerhaft auf dem Preisniveau führender Diskonter kaufen. Die Preise werden laut Unternehmen wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst.

“Mehr als sechs Millionen Einkäufe in den ersten sechs Tagen zeigen, dass dauerhaft günstige und verlässliche Preise für die Menschen in Österreich einen hohen Stellenwert haben.”

Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von BILLA.

"Besonders freut uns, dass der IMMER CLEVER PREIS mit bereits rund 21,6 Millionen verkauften Produkten gut angenommen wurde. Das bestätigt unseren Weg: Wir bringen Diskontpreise direkt zu Billa und verbinden sie mit der großen Auswahl, Qualität und Frische eines Vollsortimenters", sagt Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von Billa.

Unter dem Motto "Billa kaufen, Diskont zahlen" will Billa die Preisvorteile eines Diskonters mit den Stärken eines Supermarktes verbinden.

Rund 40 Prozent der Artikel im IMMER CLEVER PREIS Sortiment sind Markenprodukte, rund 30 Prozent stammen von clever und weitere rund 30 Prozent von anderen BILLA Eigenmarken wie Ja! Natürlich oder BILLA Immer gut.

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